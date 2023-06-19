Из горящей 9-этажки в Воронеже спасатели эвакуировали 50 человек

Фото - ГУ МЧС по Воронежской области

Крупный пожар произошел сегодня ночью, 19 июня, в микрорайоне Боровое в Воронеже. Об этом рассказали в ГУ МЧС по региону.

На пульт дежурного сообщение о возгорании в 9-этажке на улице Федора Тютчева поступило в 2:57. На место ЧП тут же были направлены сразу шесть пожарных расчетов. К ликвидации пожара привлекалось 16 человек.

Уже на месте спасатели приняли решение о необходимости эвакуации жильцов. Один из подъездов был сильно задымлен. Всего эвакуировали 50 человек – 25 жителей вышли сами под присмотром спасателей, еще 25 - в масках спасаемых, чтобы не надышаться продуктами горения.

Оказалось, что пожар полыхнул на лестничной клетке. Там загорелись чьи-то домашние вещи. Выгорело до 10 кв. м.

Ликвидировать пожар удалось в 3:12. По оперативной информации, люди не пострадали. Сейчас выясняется, каким образом вещи в подъезде могли заполыхать.