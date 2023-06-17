Тульская область на ПМЭФ-2023 заключила соглашений на 70 млрд рублей

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и губернатор Алексей Дюмин подписали соглашение о строительстве в Тульской области нового литейного завода. Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Тульская область на Петербургском международном экономическом форуме заключила 16 инвестиционных соглашений на сумму более 70 миллиардов рублей, сообщил губернатор Алексей Дюмин. Глава региона отметил, что это говорит об устойчивости экономики в условиях санкционного давления. Заключенные соглашения позволят создать в области более трех тысяч новых рабочих мест.

По словам Алексея Дюмина, ПМЭФ в этом году радикально отличается от форумов предыдущих лет, поскольку страна теперь живет в абсолютно других реалиях. Идет специальная военная операция, Запад принял против России беспрецедентное число санкций. Состав иностранных участников форума заметно изменился.

«В разные годы сумма пакета соглашений по его итогам у Тульской области составляла от 50 до 120 миллиардов рублей. На Форуме-2023 мы подписали 16 инвестиционных соглашений на сумму более 70 млрд рублей. И это очень достойный результат. Это говорит об устойчивости экономики, которая достигается благодаря своевременным мерам поддержки на федеральном и региональном уровне. А также – благодаря выстроенной системе работы с инвесторами. Мы видим, что опустевшие ниши заполняют другие инвесторы, готовые работать в сегодняшних условиях, решать важнейшие для страны задачи импортозамещения и технологического суверенитета», - рассказал Алексей Дюмин.

Основная часть подписанных на форуме соглашений направлена на создание в Тульской области импортозамещающих производств. Новые проекты будут реализованы в химической отрасли, энергетике, лёгкой промышленности, туризме, строительстве, сельском хозяйстве и переработке. Один из наиболее крупных проектов – договор с компанией «Еврохим» о строительстве нового химического производства хлората натрия, применяемого при изготовлении бумаги. Мощности нового завода позволят полностью покрыть потребности отечественной целлюлозно-бумажной отрасли. Сейчас хлорат натрия покупают за границей. Инвестиции в новое производство составят 20 миллиардов рублей.

Алексей Дюмин рассказал об еще одном масштабном проекте: в Тульской области планируется построить литейный завод по производству лопаток для газовых турбин. Предприятие будет создано в рамках федеральной программы «Достижение технологического суверенитета», финансируемой Минпромторгом РФ. Тульская область на региональные средства обустроит необходимую для предприятия инфраструктуру.

Новые проекты будут реализованы и в сфере АПК. Компания «РесурсИнвест-Развитие» подписала с регионом соглашение о создании инновационного производства по переработке сельхозпродукции, аналогов которому пока нет в России. Продукция предприятия будет применяться для выпуска диетического и спортивного питания. Инвесторы готовы вложить в проект более 4 миллиардов рублей.

«Любой инвестпроект, реализованный в Тульской области, – это новые рабочие места, налоги, развитие территорий. Поэтому мы рады всем добросовестным инвесторам и готовы им оказывать всестороннюю поддержку», - отметил Алексей Дюмин.