Выходные в Воронеже: Ночь в Дивногорье, джаз и опера в Зеленом театре, премьера в Камерном

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ПЛАТОНОВСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ

Платоновский фестиваль перешел к формату уик-эндов. В воскресенье в Зеленом театре пройдет оперный концерт с участием артистов из Узбекистана, Казахстана и Монголии - тенора Рамиза Усманова,баритона Энхбата Тувшинжаргала,сопрано Салтанат Ахметовой, а также симфонического оркестра Воронежского концертного зала под управлением Юрия Андросова.

В программе: Увертюра из оперы «Милосердие Тита», дуэт Церлины и Дон Жуана из оперы «Дон Жуан» Моцарта, Плач Федерико из оперы «Арлезианка» Чилеа, Каватина Розины из оперы «Севильский цирюльник» Россини, Ария Алеко из оперы «Алеко» Рахманинова, Дуэт Рудольфа и Мими из оперы «Богема» Пуччини, Увертюра из оперы «Сила судьбы», Песенка Герцога из оперы «Риголетто», Дуэт Леоноры и графа Ди Луна из оперы «Трубадур», Дуэт Виолетты и Альфредо из оперы «Травиата», Терцет из оперы «Трубадур» Верди, Гавот Манон из оперы «Манон» Масне, Ария Томского из оперы «Пиковая дама» Чайковского.

Также в выходные воронежцы смогут посмотреть выставки Платоновского фестиваля в музее имени Крамского и выставочном зале на Кирова.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ДЖАЗ В ЗЕЛЕНОМ ТЕАТРЕ

17 июня в Воронеже пройдет фестиваль импровизационной музыки «Дон Джаз». В Зеленом театре Центрального парка выступят известные представители импровизационного направления: джазовый музыкант, трубач, руководитель Большого Джазового оркестра Петр Востоков, основатель фестиваля «Джазовая провинция» Леонид Винцкевич и «Винцкевич & New Art», петербургский джазовый вокалист, лауреат конкурсов Gnesin Jazz, «Триумф Джаза», участник фестивалей «Будущее Джаза 2021», Moscow Jazz festival - Денис Кузьмин, джазовый коллектив Groove Supreme (Белгород), Big Band Воронежской филармонии, джазовый коллектив Alexin 5 (Воронеж), певица Любовь Труфанова (Гран-При фестиваля-конкурса «Золотой голос»), джазовый пианист и композитор Владимир Чепрасов (Москва).

Фестиваль пройдет в Зеленом театре 17 июня в 17.00 (6+)

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

НОЧЬ В ДИВНОГОРЬЕ

17 июня пройдет традиционный фестиваль «Ночь в Дивногорье» в заповеднике. В течение дневной программы (с 12.00 до 19.00) фестиваля участники смогут посетить ярмарку, мастер-классы, выставку картин, увидеть танцевальное выступление и постановку «Барышня-крестьянка». Участие в дневной программе бесплатное.

В вечерней программе ожидается выступление артистов Московского цыганского театра «Ромэн». Начало в 19.00. 12+

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

СПЕКТАКЛИ

18 июня в камерном театре покажут премьеру. Спектакль по абсурдистской пьесе драматурга Эжена Ионеско «Да здравствует Король!» поставил худрук театра Михаил Бычков. Режиссер обращался к творчеству классика XX века, одного из ведущих авторов театра абсурда и раньше: в 1991 году он поставил спектакль «Носороги» в Воронежском ТЮЗе, а в 1996 году – культовый спектакль «Стулья» в Камерном театре. На этот раз Михаил Бычков исследует темы быстротечности и конечности жизни и размышляет о смерти и ее неизбежности, но делает это с разных сторон: и с психологической, и с парадоксально-экстравагантной и даже с комедийной. Начало в 19.30 (16+).

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В театре оперы и балета 17 июня в 18.00 покажут мюзикл в двух действиях «Мужчина моей мечты» (12+), а в 18 июня в 18.00 - оперу в двух действиях «Трубадур» (16+).