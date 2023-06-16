В суд передали дело о раздавленной аппаратом пациентке воронежского онкодиспансера

Пока первое заседание не назначено Фото: из архива «КП»

В мае 2022 года случилось ЧП в Воронежском областном онкодиспансере на улице Каляева. На сеансе лучевой терапии радиотерапевтический аппарат TERAGAM K-01 насмерть раздавил пациентку. Спустя четыре года дело дошло до суда. Двоих сотрудников будут судить за халатность, повлекшую по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерти человека (ч. 2 ст. 293). Санкция статьи предусматривает лишение свободы до пяти лет.

Уголовное дело поступило в Центральный райсуд Воронежа 5 июня. Первое судебное заседание пока не назначено. Но известны фигуранты дела. Это заместитель главврача диспансера Дмитрий С. и инженер технического отдела Константин Х.

Напомним, трагедия случилась по причине того, что заклинило подъемный механизм, и машина рухнула всем своим весом на 51-летнюю женщину. Как рассказывали очевидцы, врач, на глазах которой все это произошло, не смогла остановить аппарат.

Следователи СКР по региону тогда возбудили уголовное дело по ч. 2 ст.109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». А пребывающая тогда в должности министра здравоохранения Вероника Скворцова направила в Воронеж группу технических экспертов Росздравнадзора. Они пришли к выводу, что в воронежском областном онкодиспансере 14 лет использовался незарегистрированный прибор, который мог представлять прямую угрозу жизни и здоровью пациентов.

А главный врач областного онкодиспансера Иван Мошуров заявлял, что на момент закупки оборудования не находился еще в медучреждении и у аппарата был регистрационный номер. Его постоянно обслуживали, проверяли, и вопросов к нему не возникало. А то, что он не законный стало для всех неожиданностью.