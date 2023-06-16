Нововоронежская АЭС: атомщики поучаствовали в аттестации выпускников Нововоронежского политехнического института

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Выпускные экзамены для электриков по специальности «Электрические станции, сети и системы» проводились по программе среднего профессионального образования в два этапа: сначала - демонстрационный экзамен по компетенции «Электромонтаж», затем - подтверждение теоретических знаний при защите дипломной работы. Демонстрационный экзамен состоял из трех практических заданий: монтаж электрической схемы, поиск неисправностей и логическое моделирование в компьютерной программе.

«Выпускники продемонстрировали хороший уровень подготовки, есть кого порекомендовать. Хорошие кадры всегда на особом счету. Ребята приобретают здесь навыки, которые потом понадобятся им не только на работе, но и в жизни», - отметил главный эксперт, начальник участка 1-й группы электроцеха Нововоронежской АЭС Александр Зимин.

В свою очередь атомщики по специальности «Эксплуатация атомных электростанций» пока ограничились теорией, но в следующем году и для них планируется практический экзамен, специализацию которого еще предстоит определить.

В итоге все шестьдесят три выпускника НВПИ продемонстрировали навыки практической работы и глубину знаний, полученных за время обучения, а члены экзаменационных комиссий из числа работодателей получили возможность проверить уровень подготовки, пообщаться и ближе познакомиться с потенциальными сотрудниками.

«Все темы дипломных проектов согласуются с представителями НВАЭС и НВАЭР таким образом, чтобы студент был адаптирован для решения производственных задач. В качестве рецензентов выступают специалисты атомной станции, которые подсказывают, корректируют, делятся практическим опытом. Демонстрационный экзамен, закрепляющий практические навыки, позволяют еще более качественно готовить молодые кадры. Благодаря этому выпускники по востребованным на рынке труда компетенциям смогут успешно интегрироваться в семью атомщиков», - выразила уверенность руководитель НВПИ Елена Булатова.

Сегодня ведущие госкорпорации России успешно используют комплекс мер, благодаря которым молодые специалисты быстрее становятся частью профессионального сообщества. Уделяется внимание закреплению наиболее эффективных практик. Формируются условия для развития диалога и обмена опытом действующих экспертов с инициативными студентами. Конкурсы профессионального мастерства, привлечение учащихся в компании на стажировки, наставничество – инструменты, доказавшие свою эффективность. Для повышения продуктивности такой работы постоянно совершенствуется законодательная база.