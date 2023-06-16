Жители воронежского микрорайона Отрожка пришли к Владимиру Ходыреву с просьбой помочь в решении проблем

фото горДумы Воронежа Фото: Предоставлено

Председатель Воронежской городской Думы Владимир Ходырев провел прием граждан в региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия». В этот день на встречу со спикером пришла целая делегация председателей ТОСов микрорайона Отрожка. От лица жителей с улиц Вагонной, Локомотивной, Сенной, Луговой, Юности, Молодежной, Кубанской, Куйбышева, Колхозный путь, Пионерской, Машинистов, Белгородской, Беломорской, Коммунальной, Деповской, 19 Стрелковой дивизии, Столярной, Черноморской, Механической, Кузнечной, Токарной, Литейной, Восточной и переулков Кольцовой, Инютинский, Деповской, Малярный и Молодежный они пожаловались на проблемы с транспортной доступностью и попросили решить вопрос с запуском прямого маршрута общественного транспорта, чтобы жителям отдаленных улиц не приходилось делать пересадку. Это очень неудобно как для пациентов поликлиники, так и для родителей ребят, посещающих детский центр «Спутник» и детский сад.

Жители микрорайона уже обращались с этим вопросом в региональную приемную и собрали почти 200 подписей. Однако чиновники мэрии проблему не решили.

Владимир Федорович пообещал более детально разобраться с вопросом.

К ОСТАНОВКЕ НИ ПОДОЙТИ, НИ ПОДЪЕХАТЬ

Жителей улиц Вагонной, Локомотивной. Сенной, Луговой, Юности, Молодежной Куйбышева, Калининградской, Колхозный путь, Пионерской, Машинистов и переулков Кольцевой и Илюшина также тревожит неудовлетворительное состояние автобусной остановки «Куйбышева», расположенной у дома №51 на одноименной улице. Дорога здесь разбита, в ямах образуются лужи, из-за чего к остановке не могут подойти ни пассажиры, ни подъехать автобусы. Два года горожане просят администрацию Железнодорожного района о помощи, но воз и ныне там. Владимир Ходырев взял проблему ремонта заездного кармана на личный контроль.

На встрече со спикером уличкомы рассказали, что после их обращений при поддержке Владимира Ходырева на улицах микрорайона Отрожка Колхозный путь, Юности, Молодежная, 19-й Стрелковой дивизии и Коммунальная провели дорожный ремонт. Теперь горожане о новом асфальте на Кубанской и въездах на улицы Луговая, Сенная, Локомотивная и Вагонная. Спикер пообещал обсудить этот вопрос с чиновниками управления дорожного хозяйства и благоустройства.

фото горДумы Воронежа Фото: Предоставлено

ФИНАНСИРОВАНИЕ СОЦОБЪЕКТОВ

В этот день на прием к Владимиру Ходыреву также пришла заведующая библиотекой № 8 микрорайона Сомово Светлана Щеглова. Ее просьба касалась оказания помощи в пополнении книжного фонда. Председатель пообещал решить этот вопрос уже в этом году в рамках исполнения наказов избирателей.

Кроме того, в этом году Владимир Ходырев направит деньги на покупку стеллажей для библиотеки в микрорайоне Краснолесном, посодействует в финансировании ремонта одного из классов в школе №56 по просьбе родителей, выделит средства на покупку мебели для ДШИ №4, инструментов и оргтехники - для ДШИ №3, а также поможет приобрести оборудование и провести текущий ремонт школы №56.