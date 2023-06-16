Спортивные выходные в Воронежской области: Кубок России по шахматам и гонки на лодках-драконах

На этапе Кубка России в Воронеже будут соревноваться около сотни шахматистов. Фото: предоставлено организаторами турнира.

Предстоящие выходные будут не очень богатыми на спортивные события. Но несколько из них можно выделить. Главным по статусу будет третий этап Кубка России по шахматам среди мужчин. Он проходит в Воронеже до 24 июня в шахматочно-шашечном центре (улица Фридриха Энгельса, д. 34). В нем участвуют около сотни шахматистов. Все дни этапа Кубка баталии на черно-белых досках начинаются с 16.00. Исключение – последний день соревнований – 24 июня. Тогда игры стартуют в 10.00.

Традиционно зрелищным будет чемпионат Воронежской области по гребле на байдарках и каноэ на лодках-драконах. В них располагается сразу по десять спортсменов. Всего в турнире будут участвовать 250 гребцов. Гонки пройдут 17 июня в Воронеже на гребной базе «Буревестник» (ул. Димитрова, 2в). Стартуют они в 8.00, а завершатся в 14.00.

Также в субботу, 17 июня, в Воронеже по адресу: ул. 9 января, 259М на специально подготовленной территории состоится чемпионат области по ралли. С 11.00 до 15.30 пройдет автомногоборье. А другие гонки продлятся до 19.00.

17 и 18 июня в спорткомплексе «Олимпик» (Московский проспект, 150) пройдут региональные соревнования и первенство Воронежской области по радиоспорту. Участники турниров будут выяснять, кто круче в радиопеленгации (определении направления на источник радиоизлучения). Соревнования продлятся с 8.00 до 15.00.

В воскресенье, 18 июня, в Боброве в здании спортшколы им. В. Л. Паткина (ул. Парижской Коммуны, 59А) состоятся первенство и чемпионат Воронежской области по стрельбе из лука. Соревнования начнутся в 10.00. До 12.00 будут определять сильнейших лучшие юные лучники. А затем до 16.00 свое мастерство продемонстрируют взрослые последователи Робин Гуда.