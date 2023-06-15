«Газпром нефть» увеличит поставки дорожных битумов в Воронежскую область

«Газпром нефть» поставляет в регион материалы для дорожного строительства и проектов развития городской инфраструктуры. Фото: пресс-служба «Газпром нефти»

«Газпром нефть» увеличит поставки в Воронежскую область высококачественных материалов для ремонта и строительства дорог, а также для развития проектов городской инфраструктуры. Соответствующее соглашение было подписано 15 июня на Петербургском международном экономическом форуме.

Высокотехнологичные битумы, которые производит «Газпром нефть», применяются для создания комфортной городской среды. Компания будет поставлять на предприятия Воронежской области новые виды битумных материалов. Кроме того, в рамках соглашения «Газпром нефть» предоставит региону эффективные технологические решения: защитно-восстанавливающие составы, повышающие срок службы асфальта и бетонного покрытия, гидроизоляцию для мостов и тоннелей, мастики и стыковочные ленты.

Новое соглашение расширяет сотрудничество «Газпром нефти» с Воронежской областью. В прошлом году компания поставила воронежским предприятиям 47 тысяч тонн продукции. Больше всего вырос спрос на дорожные битумы, которые используются для обслуживания федеральной скоростной трассы М-4 «Дон».