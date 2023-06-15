Воронежских медработников в честь профессионального праздника наградили почетными грамотами горДумы

Фото с сайта Воронежской горДумы Фото: Предоставлено

15 июня в большом зале Воронежской горДумы прошла торжественная церемония награждения медработников грамотами в честь профессионального праздника. Заслуженные награды работникам медучреждений вручили заместитель председателя Воронежской городской Думы Олег Черкасов, депутаты Юрий Яковлев, Марина Бочарова, Сергей Авдеев, Александр Чуфинев, Алексей Панфилов и Денис Захаров. Поздравить медиков пришел и первый заместитель руководителя департамента здравоохранения Воронежской области Олег Минаков.

Церемонию награждения открыл заместитель председателя постоянной комиссии по здравоохранению и главный врач ОДКБ №2 Сергей Авдеев.

Вице-спикер городского парламента Олег Черкасов сравнил труд медиков с работой на передовой:

- Вы сопровождаете человека, начиная с рождения и на протяжении всей его жизни. Ваш труд неоценим. Хочу пожелать здоровья вам, вашим родным, близким и пациентам. Счастья вам и мирного неба.

Фото с сайта Воронежской горДумы Фото: Предоставлено

Выступая перед медработниками, первый заместитель руководителя департамента здравоохранения Воронежской области Олег Минаков, вспомнил заслуги учителей, которые бережно собрали и передают знания новым поколениям врачей:

- В этот праздничный день хочется вспомнить добрым словом тех людей, которые из поколения в поколение собирали знания, чтобы передать их нам. Теперь и мы будем бескорыстно передавать их своим ученикам, чтобы наша профессиональная цепочка никогда не оборвалась.

Участники торжественного собрания провели параллель между трудом врача и службой бойца на передовой фронта. Это и дополнительные дежурства в ущерб своему отдыху и общению с семьей, и прием до последнего пациента, и самоотверженное служение долгу врача. Не забыли участники мероприятия и тех, кто в эти дни непосредственно принимает участие в боевых действиях.

Фото с сайта Воронежской горДумы Фото: Предоставлено

К поздравлениям присоединились депутаты Юрий Яковлев, Александр Чуфинев, Алексей Панфилов и Денис Захаров. Они пожелали медицинским работникам того, что они щедро дарят другим людям, забывая о себе, – здоровья.

Марина Бочарова выразила восхищение самоотверженностью медиков, ведь не каждый человек может посвятить свою жизнь спасению других людей. Это постоянный стресс, волнения, переживания, ответственность за судьбу другого человека.

- Это очень сложная работа – и морально, и физически. И каждый, кто идет по этой стезе – настоящий герой, - убеждена депутат.