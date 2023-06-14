В массовой аварии с пятью машинами на Антонова-Овсеенко в Воронеже пострадали двое

Фото - ГУ МВД по региону Фото: Предоставлено "КП"

Вечером в среду, 14 июня на улице Антонова-Овсеенко в Воронеже произошла массовая авария с участием пяти автомобилей. Столкнулись ВАЗ-2114, Nissan Teana, неустановленный грузовик, Daewoo Nexia и Mitsubishi Galant. ДТП произошло у дома № 17у. Пожробности сообщили в ГУ МВД по региону.

Фото - ГУ МВД по региону Фото: Предоставлено "КП"

В результате пострадали два человека. При этом водитель фуры скрылся с места аварии.

По предварительным данным полиции, 43-летний водитель ВАЗа врезался в Nissan под управлением 36-летней женщины. Иномарка столкнулся с грузовиком, водитель которого скрылся с места аварии. Затем «четырнадцатая» влетела в Daewoo Nexia под управлением 29-летнего водителя и Mitsubishi Galant, за рулем которого находился 33-летний житель Воронежа.

Фото - ГУ МВД по региону Фото: Предоставлено "КП"

В результате ДТП пострадали водители ВАЗа и Nissan. По скорой мужчину и женщину увезли в больницу.

На месте происшествия продолжают работать сотрудники ГИБДД. Выясняются причины и обстоятельства аварии.