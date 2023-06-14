Последние новости Воронежа на 14 июня 2023 года: в центре города перекроют улицу и отключат воду

Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Жители Ленинского и Центрального районов Воронежа останутся без воды 14 июня. Сотрудники водоканала проведут плановые работы на линии по улице Большой Стрелецкой. Подачу ресурса приостановят с 10 утра до 17 часов. Краны пересохнут по адресам:

- переулок Бестужева;

- улица Большая Стрелецкая;

- улица Мало-Стрелецкая;

- улица Белинского;

- Софьи Перовской (96-108);

- Крупской (все дома);

- Куцыгина (1-9);

- улица Ремесленная гора;

- Коперника;

- Выборгская;

- Енисеевская;

- улица Чернышевский Бугор;

- Станкевича (11-28).

В центре Воронежа на две недели перекроют улицу. Временно закроют проезд по Бехтерева. Ограничение введут с 6 утра 14 июня, оно будет действовать до 24 часов 30 июня. Запрещающий знак будет распространяться на участок от пересечения с Чернышевского до перекрестка с улицей Художника Бучкури. Причина перекрытия - работы АО «Квадра» по капитальному ремонту теплотрассы. Предстоящие две недели местным жителям придется искать пути объезда.

В Воронеже в многоэтажном доме №21 по улице Белинского, куда несколько дней назад попал украинский беспилотник, продолжается ремонт. Рабочие заменили все 65 поврежденных стеклопакетов. В ближайшее время восстановят еще шесть оконных конструкций. Параллельно идет восстановление фасада многоэтажки. Начиненный взрывчаткой и поражающими элементами беспилотник атаковал высотку в центре города 9 июня. Аппарат влетел в балкон третьего этажа и взорвался. В результате ЧП пострадали три человека. Помощь пострадавшим оказали на месте.

Стало известно, где воронежский «Факел» будет готовиться к сезону-2023/24. Игроки и тренерский штаб выйдут из отпуска 26 июня. Команда соберется в Воронеже, а 27 и 28 июня футболисты пройдут углубленное медицинское обследование. «Факел» будет готовиться к новому сезону на стадионе «Чайка» на протяжении трех недель. Планируются три спарринга. Даты проведения контрольных матчей и соперники станут известны позднее.