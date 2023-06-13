Воронежцев приглашают на семинары, посвященные единому налоговому счету

С 1 января в России ввели единый налоговый счет (ЕНС). На основании этих изменений организации и индивидуальные предприниматели вносят большинство платежей, оплачивают пени, штрафы и проценты именно через ЕНС.

Как отмечают специалисты, внедрение единого налогового счета имеет ряд преимуществ. Например, он позволяет упростить механизм уплаты налогов и обеспечивает экономически обоснованный расчет суммы пеней, устраняет разногласия, когда у одного человека есть задолженность и переплата по разным платежам. Кроме того, ЕНС устанавливает единые сроки уплаты налогов и предоставления деклараций и расчетов.

Актуальная информация о едином налоговом счете размещена на официальном сайте ФНС. Для удобства пользователей на промостранице есть ссылка к разделу, в котором собраны наиболее распространенные вопросы и ответы по этой тематике.

Для помощи налогоплательщикам по вопросам, связанных с применением ЕНС, налоговая по Коминтерновскому району проведет семинары. Они пройдут 14 и 28 июня. По адресу: ул. Варейкиса, 49. Участие в семинарах бесплатное.

Для предварительной записи на семинар просьба позвонить по телефонам +7(473) 260-98-68, +7(473) 260-98-67. При посещении инспекции необходим паспорт.