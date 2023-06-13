Александр Гусев: «В Воронежской области начнут выпускать тракторные прицепы»

Фото - Правительство Воронежской области Фото: Предоставлено "КП"

«Воронежсельмаш» - одно из крупнейших промышленных предприятий Воронежской области, имеющих вековую историю. Сегодня его можно назвать флагманом сельскохозяйственного машиностроения региона. Это предприятие постоянно обновляется и расширяется. О перспективах рассказал губернатор Александр Гусев в своем телеграм-канале 13 июня.

Фото - Правительство Воронежской области

Глава региона напомнил, что 12 лет назад состоялась закладка первого камня в основание новой площадки «Воронежсельмаша». И вот - состоялся очередной этап истории. Сегодня Александр Гусев принял участие в закладке камня в новый завод на территории индустриального «Масловский».

Предприятие запустят в следующем году. Завод перспективный, первый в нашей стране, построенный, что называется, «с нуля», под выпуск широкого спектра сельхозтехники на базе прицепов и полуприцепов: от традиционных, востребованных до универсальных. Площадь нового предприятия составит 22 тысяч кв. м. В инвестиционный проект вложат 1,5 миллиарда рублей. Это даст возможность трудоустроится еще 400 нашим землякам. И, как следствие, вырастут поступления налогов в бюджет.

Фото - Правительство Воронежской области Фото: Предоставлено "КП"

Губернатор подчеркнул, что в регионе активно поддерживаются такие проекты. Воронежская область — это аграрный и промышленный регион.

— Для нас важно, чтобы аграрии развивали свои производства. Например, за счет областного бюджета власти компенсируют до 30% затрат на приобретение техники и оборудования, произведенного в Воронежской области. Есть и другие формы поддержки, о которых мы доступно рассказываем инвесторам, - подчеркнул Александр Гусев.