Председатель облдумы Владимир Нетёсов: «В Воронежской области больше многодетных семей смогут рассчитывать на субсидии при оплате ЖКХ и льготы по транспортному налогу»

Фото: Воронежская областная Дума

Для воронежских многодетных семей повышен возрастной критерий при предоставлении льгот по уплате транспортного налога, а также получения субсидий на оплату коммунальных и жилищных услуг. Необходимые изменения были внесены на 32-м заседании регионального парламента в закон «О предоставлении налоговых льгот по уплате транспортного налога на территории Воронежской области» и закон «О размерах областных стандартов нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, стоимости жилищно-коммунальных услуг и максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи в Воронежской области».

Напомним, ранее Воронежская областная Дума одобрила изменения в региональный закон «О статусе многодетной семьи». В соответствии с ними многодетной признается семья, в составе которой воспитываются и содержатся трое и более детей в возрасте до 18 лет, а также дети, достигшие возраста 18 лет и обучающиеся по очной форме до достижения ими возраста 23 лет. Ранее многодетной признавалась семья, имеющая трех и более несовершеннолетних детей.

– Для многодетных семей Воронежской области расширен возрастной «коридор» при уплате транспортного налога и оформлении субсидий на оплату услуг ЖКХ. Если ранее данными мерами поддержки могли воспользоваться семьи, воспитывающие троих и более детей в возрасте до 18 лет, то с учетом принятых изменений рассчитывать на эти льготы также смогут многодетные семьи с тремя и более детьми в возрасте от 18 до 23 лет, обучающимися по очной форме, – сказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Дополнительно более 4,2 тысячи многодетных семей Воронежской области смогут воспользоваться льготами по уплате транспортного налога.

Что касается субсидий, то дополнительный объем средств областного бюджета, необходимый для их предоставления в 2023 году, составит почти 26 млн рублей.

В настоящий момент насчитывается 840 многодетных семей, где есть дети, достигшие возраста 18 лет и обучающиеся по очной форме в образовательных организациях профессионального и высшего образования. В целом на финансирование данных расходов в 2023 году в бюджете Воронежской области предусмотрено свыше 1,6 млрд рублей.

Действия обоих законов распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года.