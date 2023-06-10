. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ЭСТАФЕТА-ЧТЕНИЕ НА ЯРМАРКЕ

12 июня на книжной ярмарке Платоновского фестиваля пройдет традиционная эстафета-чтение. В этом году на литературном марафоне прозвучат рассказы Андрея Платонова «Июльская гроза», «Любовь к Родине, или Путешествие воробья» и «Никита».

Гости фестиваля, горожане, деятели культуры и искусства, общественные деятели Воронежа прочтут небольшие фрагменты произведений (длительностью около двух минут)

Эстафета-чтение стартует в 12.00 на Советской площади.

Кстати, сама ярмарка будет работать последний день до 18.00.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ДЕТСКИЙ ШАТЕР

12 июня в рамках работы Детского шатра на книжной ярмарке Платоновфеста пройдет несколько мероприятий. В 12.00 мастер-класс "Мой щенок" (7+). В 14.00 мастер-класс "Волшебные грани" (8+). В 16.00 праздничный концерт воспитанников детского центра "Царство-государство".

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

СПЕКТАКЛЬ ПО ПЛАТОНОВУ

12 июня в рамках Платоновского фестиваля Тульский академический театр драмы имени Горького покажет в ВКЗ «Сокровенную любовь». Это спектакль-мистерия Геннадия Тростянецкого по мотивам произведений Андрея Платонова, среди которых рассказы «Фро», «Юшка», «Афродита», повести «Котлован», «Ювенильное море», «Сокровенный человек», роман «Чевенгур» и другие тексты писателя.

В центре сюжета – истории тркх молодых женщин, очень разных, но одинаково жаждущих нежности и не столько жизненных событий, сколько их чаяний и переживаний. Реальное действие перемежается воспоминаниями, снами и видениями. Калейдоскоп лиц, встреч, событий, неразрывного сплетения общего и частного. Начало в 18.00 (16+).

БЕСПЛАТНЫЕ МУЗЕИ

В честь Дня России воронежские музеи будут работать бесплатно. В режиме самостоятельного осмотра можно посмотреть экспозиции в музее имени Крамского, краеведческом, литературном музее имени Никитина, дворцовом комлексе Ольденбургскиз, а также в музеях-заповедниках "Костенки" и "Дивногорье" и Острогожском историко-художественном музее.

Советуем сходить в "Крамской" на выставки Платоновского фестиваля - увидеть работы Родченко и Фалька

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

КОНЦЕРТЫ

12 июня в Дворцовом комплексе Ольденбургских пройдет концерт «Россия, мы дети твои!», приуроченная к празднику. Воронежцев ждет интерактивная концертно-танцевальная программа для всей семьи с участием лауреата международных конкурсов, участника телевизионной программы «С добрым утром, малыши!» - детской группы «Друзья» и солистов отделения хорового пения Детской школы искусств №16 Воронежа: Веры Давыдовой, Яны Брюховой и Даниэля Давтяна. Начало в 14.00, 0+

А в центре Воронежа в рамках проекта "Лето в Кольцовском сквере" в честь Дня России даст концерт Губернаторский эстрадно-духовой оркестр. Начало в 17.00 (0+)