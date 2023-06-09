Воронежский губернатор вручил награды раненым бойцам СВО

Фото - Правительство Воронежской области

Губернатор Александр Гусев встретился с бойцами СВО в военном госпитале в Воронеже и поздравил их с предстоящим Днем России. Глава региона приехал не с пустыми руками. Он вручил военнослужащим награды Минобороны – медали «Участнику СВО» с изображением ордена Красной Звезды и подарки от правительства области. Встреча прошла в пятницу, 9 июня.

— Несмотря на непростые обстоятельства, не мог не поздравить с наступающим Днем России наших героев — бойцов, которые проходят восстановление в госпитале, — написал губернатор в своем телеграм-канале.

Фото - Правительство Воронежской области Фото: Предоставлено "КП"

Награды Александр Гусев вручил вместе с коллегами из правоохранительных и военных структур. На торжественной церемонии также присутствовали замгубернатора – руководитель аппарата Губернатора и Правительства Сергей Трухачев, начальник ВВА им. профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина Геннадий Зибров, прокурор области Николай Саврун, начальник УФСБ области Сергей Лешин, начальник Управления Федеральной службы войск нацгвардии РФ по региону Дмитрий Астафьев. Они заверили, что бойцы и их семьи всегда могут рассчитывать на поддержку властей.

Фото - Правительство Воронежской области

Отдельно Губернатор напомнил о действии в Воронежской области комплексной реабилитации участников СВО и начале работы регионального филиала Государственного фонда «Защитники Отечества». Социальные координаторы оказывают разноплановую поддержку, а двери Фонда открыты и для самих бойцов, и для членов их семей.

— Все жители области благодарны вам за ваш подвиг и героизм. И вы можете рассчитывать на нас: любые ваши просьбы, которые возникают, можно передавать через главу госпиталя. Будем и вам помогать, и, если какие-то сложности есть у ваших семей, обращайтесь, — подчеркнул Александр Гусев.