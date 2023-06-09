Дети работников Нововоронежской АЭС в летние каникулы отправились в свой оздоровительный лагерь

Фото из паблика ДОЛ "Дружба" в социальной сети

. С детьми занимаются вожатые, воспитатели и руководители кружков. Лагерь обустроен современными, оснащенными корпусами, спортивными и игровыми площадками, бассейном на четыре дорожки. Территория обеспечена круглосуточным наблюдением со стороны специализированной охраны и медицинских работников.

«Здесь всё организовано для того, чтобы дети работников Нововоронежской АЭС могли не только отдыхать, но и повышать свой уровень развития. Вся программа лагеря ведет за собой нить познавательно-развлекательной среды, в которой ребята будут находиться на протяжении всей смены. Кстати, наш ДОЛ «Дружба» единственный в дивизионе детский лагерь первичной профсоюзной организации», - отметила заместитель директора по воспитательной работе Наталья Иванова.

Детский лагерь «Дружба» Новоронежской АЭС функционирует с 70-х годов прошлого века. В силу определенных обстоятельств в начале нулевых годов централизованный отдых детей был остановлен, а благодаря инициативе первичной профсоюзной организации НВ АЭС лагерь «Дружба» возобновил работу шесть лет назад. В этом году планируется 5 заездов длительностью по 14 дней. Всего же за лето здесь отдохнут 650 человек. В лагере уже сложились добрые традиции - первые два потока всегда творческие. Третий поток – профориентационный, где ребята знакомятся с будущей профессией атомщика, 4 поток – спортивный, 5 поток – театральный.

Забота о детях является одним из ключевых приоритетов государства. Предприятия и организации госсектора также уделяют большое внимание работе со школьниками, которые в скором времени могут стать их работниками. Предприятия прилагают значительные усилия и помогают им расти здоровыми, всесторонне развитыми и спортивными.