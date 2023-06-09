Выдающийся пианист Борис Березовский в Воронеже: Меня не могут сбить на концерте никакие звонки

Борис Березовский в Воронеже Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

8 июня в Воронеже играл Борис Березовский. Выдающийся пианист выручил Платоновский фестиваль, на который в последний момент не приехал заявленный скрипач Шломо Минц, заменив коллегу. Воронежцы, неоднократно очарованные выступлениями Березовского в прошлые годы, не пожалели о замене ни разу.

В кратчайшие сроки выдающийся пианист составил интересную программу: в этот вечер в ВКЗ звучали Рахманинов, Прокофьев. Казалось, что музыка сама льется из инструмента, мягко, без надрыва. Такая манера игры у Березовского.

- Мне захотелось сыграть редко исполняемое. Рахманиновские Вариации на тему Шопена - уникальное произведение, которое я обожаю. И для меня загадка, почему их редко исполняют. Рахманинов написал еще Вариации на тему Корелли. Вот их играют на всех конкурсах. А мне кажется, Вариации на тему Шопена намного интереснее. Рахманинов всегда будет популярен – пока человечество будет живо, он гениальнейший композитор. Уникальный, ни на кого не похожий. Такие гении рождаются раз в 100-200 лет, - отметил Борис Березовский. - Ну а «Ромео и Джульетта» Прокофьева - просто очень красиво - с удовольствием играю эти шедевры. И фортепианные концерты хороши для фестивальной программы. Вообще на Платоновском фестивале изумительная программа в целом. Он такой разнообразный, интересный, сам бы с удовольствием на многое сходил, в том числе и на выставки. Замечательный фестиваль, и слава богу, что он состоялся. Несмотря на сложности.

Борис Березовский в Воронеже Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В ПРОВИНЦИИ БОЛЬШЕ ТАЛАНТОВ

У Березовского есть культура. Не только игры, общения. При том, что музыкант глубокий, и человек наполненный. Во всем отмечает положительное. Ему не претит похвалить, он не кичится своим уровнем.

- Чувствуете отличие столицы и провинции?

- Абсолютно нет. Все мои преподаватели работали много лет в провинциях. Я сам сейчас преподаю в музыкальной школе и скажу, что самые талантливые ученики - из провинции. В Москве просто много возможностей. А по талантам и одаренности столица не сравнится с провинцией. Из моих пяти учеников - четверо из разных уголков страны: Самара, Пермь, Сочи. И публика в провинции лучше воспринимает, в столице зрители пресыщены. А в провинции все воспринимают с интересом, - отмечает Борис Вадимович. - Сегодня выступаю с вашим молодым оркестром ВКЗ. Он замечательный, у них огромный потенциал, здорово играют. Воронеж - потрясающий город. Иметь два оркестра - это здорово. Хочется работать и с филармоническим, и с этим. Все солисты, думаю, со мной согласятся.

МУЗЫКАНТЫ ДОЛЖНЫ ПРОТЕЖИРОВАТЬ СВОИХ ЛЮБИМЧИКОВ

- Какими способами нужно продвигать молодых дарований?

- По моей рекомендации у вас выступала уникальная пианистка Варвара Мягкова – ее приглашали. За всеми невозможно следить – мир музыки огромен. Но тех, кто мне нравится, своих любимчиков, я с удовольствием рекомендую. У нас много талантливой молодежи, изумительных пианистов. Думаю, что каждый должен выбрать себе 3-4 любимчиков и протежировать их. Это нормально.

- Бывает так, что ребенок побеждает на конкурсе, а потом вдруг не ладится. Что вы делаете в таких случаях?

- Очень сложно с детьми. С талантливыми, феноменально одаренными - особенно. Просто надежда на Всевышнего, что наставит на путь истинный. Потому что ни один педагог не может уберечь ребенка от всех граблей, который разбросаны на его пути. И потом – это должен быть их опыт. Надеюсь, что все будет хорошо.

- Частая проблема на концертах – звонки телефонов. Многие артисты нервно реагируют, кто-то останавливает представления. Вас, как профессионала, это бы выбило из колеи?

- Меня вообще не волнует. Я только переживаю за тех людей, у кого звонит, им же становится неловко. А меня не может сбить. Этот поезд не сойдет с пути.