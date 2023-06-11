Итоги сезона: воронежский «Факел» остался в Премьер-лиге, но впереди пока неизвестность

Роман Асхабадзе остается в «Факеле» до 15 июня. Что дальше, пока непонятно. Фото: с сайта ФК "Факел"

Уже минуте на 70-й второго тайма стыкового матча «Факела» с «Енисеем» в Воронеже стало ясно, что наша команда остается в Премьер-лиге еще на один сезон. Другое дело, что полного удовлетворения от игры в столице Черноземья не было. Довольно странно наблюдать, когда почти весь матч команда Премьер-лиги играет от глухой обороны против клуба ФНЛ. Тем не менее главное – результат достигнут.

С цифрами не поспоришь. А они таковы – с приходом на пост главного тренера Вадима Евсеева «Факел» провел семь матчей, в которых одержал пять побед и дважды уступил. Но надо учесть, что поражения были от лучших команд весенней части сезона – московского «Локомотива» и питерского «Зенита» - оба по 0:1. Причем с железнодорожниками «Факел» выглядел сильнее, и только индивидуальное мастерство Антона Миранчука принесло столичному клубу победу. А перед матчем с «Зенитом» сразу несколько футболистов воронежской команды отравились в гостинице.

Дубль Романа Акбашева продлил «Факелу» прописку в Премьер-лиге. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Вот только цельного футбола пока «Факел» не показывает. Сейчас доминирующий стиль – вратарь Илья Свинов выбивает мяч к чужой штрафной, там идет борьба за подбор. Удачно – идет сброс на своего и дальнейшее развитие комбинации. Не получилось – включается жесткий прессинг, как можно скорее у соперника наши футболисты пытаются отобрать мяч. И опять же создать остроту.

Вроде все неплохо, но плана «Б» у команды не просматривается. В результате даже в домашнем матче с «Енисеем» были эпизоды откровенной игры на отбой. Понятно, что во владении мячом с большинством клубов элиты российского футбола соперничать трудно. Но с не хватающим звезд с неба сибирским клубом, казалось бы, можно было и успокоить игру. То есть, спокойно подержать, покатать мяч, а не выносить его вперед и тратить силы на прессинг.

Настораживают и слова, сказанные гендиректором «Факела» Романом Асхабадзе в мини-интервью коллегам с «Матч ТВ». В нем он напомнил, что его контракт действует до 15 июня, а дальнейшие планы пока ему самому неизвестны. Невольно приходят на ум разговоры, что Асхабадзе активно «сватают» на важную должность в московском «Спартаке». Не с этим ли связана и явная нервозность Вадима Евсеева после матча?

Вадим Евсеев после решения задачи на сезон не выглядел счастливым человеком. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Очевидно, что более крутого управленца, чем Асхабадзе в «Факеле» в XXI веке еще не было. И будет ли, непонятно. Роман Гурамович не стеснялся «резать мясо». Это было, когда симпатичный футбол в начале сезона под руководством Олега Василенко не приносил побед. Не постеснялся он и расстаться с Дмитрием Пятибратовым после эпичного выигрыша на выезде у московского «Динамо» в день, когда «бело-голубые» праздновали 100-летие. Эта победа не перечеркнула провала на выезде с «Торпедо». У клуба с начала руководства Асхабадзе появилась академия, достаточно развитый околофутбольный бизнес. Вовремя подхваченный мем «Наглецы из Воронежа» уже приносит доходы от продаж футболок и шарфов. Появилось место для встреч фанатов, да и ветеранам клуба стали уделять несравнимо больше внимания. Активно идет реконструкция стадиона «Факел» на улице Маршака. Одним словом, очевидно, что клуб стал куда более профессиональным, чем раньше. Что будет в случае ухода Асхабадзе, представить трудно.

Впрочем, Роману Гурамовичу стоит задуматься. В Воронеже спонсоры клуба и руководство клуба ему целиком доверяют. А в «Спартаке» при всех плюсах такая подковерная борьба, что все позитивные начинания могут погрязнуть в интригах различного рода мелких честолюбий весьма влиятельных персон. Оговоримся – если верны инсайды об интересе к Асхабадзе со стороны «красно-белых». Официально по этому поводу пока никто ничего не говорил.

Между тем, до старта нового сезона всего около полутора месяцев. О будущем команды пока никто не говорит. Дескать, дайте время порадоваться итогам этого сезона. Только вот новый чемпионат будет еще тяжелее. К стилю «Факела» уже приноровились в элите, и нужно придумывать и что-то новое. Иначе борьба за выживание – это потолок команды. А в новом сезоне откровенных аутсайдеров типа невнятных «Химок» и «Торпедо» в элите что-то не видно.