На новом стадионе воронежского «Факела», где команда сыграет в будущем сезоне, почти готовы трибуны

Представители фирм-подрядчиков Максим Бондаренко (слева) и Роман Бугаков на фоне Западной трибуны. Фото: Юрий КОЗЛОВ

В новом сезоне Премьер-лиги, где наша команда теперь уже точно выступит, «Факел» планирует играть уже не на Центральном стадионе профсоюзов, а на арене-тезке клуба, расположенной в Советском районе на улице Маршака, 1а. Пока там идет реконструкция. О том, какие работы уже близки к завершению и что еще предстоит сделать, «КП-Воронеж» рассказали представители областных властей и подрядных организаций.

- На новом стадионе будет 10 тысяч мест. Ранее планировали 8 тысяч, но затем приняли решение о расширении. Западная трибуна станет основной, здесь будут места для прессы, для VIP- персон, раздевалки для обеих команд, сауна, тренерские, - рассказали в департаменте строительной политики Воронежской области. - На Южной трибуне будут располагаться активные болельщики «Факела», на Северной – фанаты соперника. Вход на каждую из трибун сделают отдельным.

Вид Западной трибуны с улицы. Фото: Юрий КОЗЛОВ

На стадионе работы на трибунах уже близятся к завершению, а вот укладывать искусственное поле будут еще долго.

- Западная трибуна практически готова: установлены монолитные конструкции. Стены, кладка, монтаж металлоконструкций выполнен на 99 процентов, - сообщили в департаменте. - Готовимся к установке профлистов на крышу, потом пойдет отделка, начнут работать сантехники, специалисты по вентиляции, стартуют штукатурные работы. Южная и Восточная трибуны тоже практически готовы. А вот на Северной предстоит побольше работ. Дело в том, что из-за увеличения вместимости стадиона пришлось убирать кабель. При вместимости в 8 тысяч он не мешал, а при 10 тысячах без его переноса уже нельзя было сделать трибуну.

Так сейчас выглядит Восточная трибуна… Фото: Юрий КОЗЛОВ

… а так Южная. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Больше всего работ еще предстоит выполнить на Северной трибуне. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Об особенностях проекта стадиона рассказал его руководитель, представитель компании «Стройинжиниринг» Роман Бугаков:

- «Факел» должен соответствовать требованиям первой категории с расчетом на игры в Премьер-лиге. Поэтому надо соблюдать повышенные требования к безопасности. Будет налажена пропускная система, в частности, КПП на каждую трибуну. Сделают помещения для запрещенных к проносу предметов, оборудуют место для пропуска машин на каждую трибуну. Сейчас идут заключительные работы на трибунах. После окончания Северной очистят поле и будут готовы к укладке искусственного газона. По водопроводу, канализации, теплосети работы выполнены на 99 процентов.

О том, что будет во внутренних помещениях стадиона, рассказал начальник участка подрядной организации «Альянссервис» Максим Бондаренко:

- Особенно много работ предстоит сделать на Западной трибуне. Там оборудуют лифт, сделают сауны, раздевалки для обеих команд, магазин, гардероб, душевые, тренажерный зал. На всех остальных трибунах будут, по сути, только места для зрителей и санузлы.

Так сейчас выглядят внутренние помещения Западной трибуны. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Здесь будет лифт… Фото: Юрий КОЗЛОВ

… а здесь выход на поле. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Если на трибунах работы уже близятся к завершению, то к обустройству поля еще только предстоит приступить.

- По проекту, появится искусственное поле с подогревом. Для него нужно будет уложить 34 километра труб. Плюс оборудовать систему полива по всему его периметру. Размер поля будет стандартным – 105x68 метров. Также будет зона безопасности вокруг поля, там уложат резиновое покрытие, а по кромке поля установят ограждение, - сообщил о масштабе предстоящих работ Максим Бондаренко.

К укладке поля пока не приступали. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Строители пообещали, что в предстоящем сезоне «Факел» будет играть на своем новом стадионе. Однако не исключено, что дебют нашей команды на арене-тезке состоится не с самого начала нового чемпионата. Возможно, какое-то время играть «Факел» будет еще на Центральном стадионе профсоюзов. После открытия новой спортивной арены на «Труде» начнется реконструкция. А футбольная команда перебазируется на улицу Маршака.

Справка «КП»

Стадион «Факел» в XX веке окончательно достроили в 1989 году. Тогда на арене были поля для футбола, мини-футбола, теннисные корты, площадка для игры в городки.

«Факел» никогда не простаивал. На нем играли не только дворовые команды, но и «молодежка» КБХА (именно конструкторскому бюро химавтоматики тогда принадлежал стадион), и лискинский «Локомотив». Также там бесплатно занимались ученики воронежских спортшкол и клубов. Любили заниматься на покрытии вокруг поля и легкоатлеты, они считали его очень удобным.

Ранее на «Факеле» была всего одна трибуна на три тысячи мест. Построена она была в 1979 году. В 2020 году провели ее обследование. И решили, что состояние трибуны не позволяют ее реконструировать. В итоге ее разрушили, зато возвели четыре новых. Согласно измененному проекту, вместимость их будет следующей:

Восточная – 3262 места;

Западная – 2852;

Южная – 2187;

Северная – 1721.

Таким образом полная вместимость стадиона будет чуть больше 10 тысяч зрителей.