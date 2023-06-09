Появилось фото и видео последствий взрыва БПЛА в центре Воронежа

Осколки от БПЛА на улице. Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Появилось видео, фиксирующее последствия взрыва БПЛА в центре Воронежа. Корреспонденту «КП-Воронеж» показали осколки беспилотника, упавшие в соседнем дворе.

- Они есть не только у нас, но и в соседних дворах. По счастью, у нас только облицовку под крышей сбило, - рассказали жильцы дома. – А вот у соседей стеклопакеты вылетели, осколки выгребали.

Мужчина показывает части рухнувшего беспилотника. Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

В доме № 21 на улице Белинского, в который прилетел беспилотник, сейчас специалисты проводят поквартирный обход. Об этом сообщил представитель местной управляющей организации. Жильцам после обследования помещений разрешили вернуться домой. Теперь у них выясняют, какой нанесен ущерб, чтобы потом определять размер компенсации.

Дом, в который прилетел БПЛА. Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Напомним, взрыв БПЛА на балконе одной из квартир третьего этажа дома № 21 по улице Белинского произошел около десяти утра в пятницу, 9 июня. Представитель ТСЖ сообщил, что повреждена одна из несущих стен. С улицы заметно почерневший фасад на третьем этаже и разбитые окна на четвертом. Во время ЧП пострадали три человека, госпитализация им не потребовалась.

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