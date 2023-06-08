Владимир Нетёсов: «В 2022 году в Воронежской области значительные средства направлены на новые меры поддержки, в том числе, участников СВО»

Фото: Воронежская областная Дума

Отчет об исполнении ранее был принят Минфином и Федеральным Казначейством без замечаний, прошел согласование со всеми заинтересованными органами исполнительной власти.

– Доходы региональной казны составили 177,4 млрд рублей, расходы — 177,1 млрд рублей. Таким образом, профицит бюджета составил почти 270 млн рублей. Расходная часть бюджета традиционно имела социальную направленность, большая часть средств — свыше 111 млрд рублей — это отрасли социальной сферы. В прошлом году Воронежская областная Дума неоднократно согласовывала изменения в главный финансовый документ региона, дополнительно закладывая в расходную часть средства на важнейшие мероприятия для социально-экономического развития региона и его инфраструктуры – на новые меры поддержки различных категорий граждан (в том числе, участников СВО), строительство и модернизацию социальных объектов, обновление парка автотранспорта, помощь новым регионам России и другие приоритетные цели, – рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Спикер регионального парламента отметил, что, несмотря на то, что в прошлом году страна столкнулась с беспрецедентным внешним давлением и в течение финансового года появились новые расходные обязательства, региону удалось избежать рисков разбалансированности бюджета, сохранить его устойчивость и обеспечить выполнение утвержденных бюджетных назначений.

При этом на повышение оплаты труда бюджетникам было направлено почти 7,5 млрд рублей, а расходы на социальную политику составили 28,2 млрд рублей, увеличившись к уровню 2021 года на 3,8 млрд рублей.

– Существенный рост связан, прежде всего, с расходами на поддержку участников СВО и их семей, выплатами эвакуированным гражданам и их обеспечением в пунктах временного размещения, выплатами на детей от 8 до 17 лет, новыми выплатами для работников военкоматов, Росгвардии, а также на льготы по газификации малоимущим гражданам, многодетным семьям, ветеранам, инвалидам и участникам СВО, – отметил Владимир Нетёсов.

В расходах традиционно наибольшую часть занимают обязательства по социальной поддержке населения. В прошлом году они составили 21,3 млрд рублей с ростом к 2021 году на 15%. Средства были направлены на обеспечение 88 видов выплат. 23 из них – в рамках соцподдержки семей с детьми, многодетных семей, детей-инвалидов, детей-сирот, а еще 47 полагались ветеранам труда, труженикам тыла, медицинским и социальным работникам, безработным и малоимущим гражданам.

При исполнении бюджета особое внимание в расходовании средств было уделено национальным проектам. На эти цели в 2022 году направлено 27,2 млрд рублей, из которых 15,9 млрд рублей – федеральные средства, 11,3 млрд рублей – областные. Все заключенные в рамках национальных проектов соглашения в прошлом году были обеспечены стопроцентным финансированием.

В 2022 году на адресную программу капремонта социальных объектов было заложено почти 3,4 млрд рублей – рост к уровню 2021 года в 1,6 раза. Был проведен ремонт 350 объектов. 34% из которых – учреждений образования, 25,3% – здравоохранения, 18,3 – культуры и социальной защиты.

«Бюджет развития» – расходы на областную адресную инвестпрограмму, дорожное хозяйство, поддержку аграрной сферы и промышленности — составил более 49 млрд рублей. Это больше уровня 2021 года на 13,1 млрд рублей. Так, на развитие дорожной инфраструктуры (строительство, реконструкцию и содержание автодорог) в прошлом году было выделено более 21 млрд рублей, в том числе муниципалитетам – свыше 10 млрд рублей или почти половина общего объема дорожного фонда. Отдельно стоит отметить финансирование мероприятия по закупке автобусов на сумму 2,6 млрд рублей. Это позволило значительно обновить автобусный парк автотранспортных предприятий и улучшить качество обслуживания населения.

Собственные доходы областного бюджета в прошлом году поступили в размере 128,3 млрд рублей (с ростом к 2021 году на 13,5%, или 15,3 млрд рублей).

– За счет дополнительных доходов был создан резерв для финансирования мероприятий текущего года. В целом, финансирование всех запланированных мероприятий предусмотрено полным рублем, – отметил Владимир Нетёсов.