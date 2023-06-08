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Общество8 июня 2023 13:50

РВК-Воронеж вошел в пятерку информационно открытых компаний в сфере ГЧП

«РВК-Воронеж» вошел в число лидеров в Национальном рейтинге информационной открытости инфраструктурных проектов InfraClub Awards по итогам 2022 года
Фото пресс-службы ООО «РВК-Воронеж»

Фото пресс-службы ООО «РВК-Воронеж»

Компания заняла четвертое место. Эксперты оценили деятельность «Росводоканал Воронеж» как эффективное взаимодействие бизнеса, государства и общества.

Профессиональный рейтинг ориентирован на анализ доступности информации о планировании, создании и эксплуатации проектов, реализация которых предполагает применение инструментов государственно-частного партнерства (ГЧП).

В составе российских компаний воронежский водоканал представлен проектом по реконструкции и эксплуатации объектов водоснабжения и водоотведения. Деятельность «РВК-Воронеж» отмечена в числе лучших практик по раскрытию информации, относящейся к экологической деятельности, применению энергоэффективных технологий и контролю безопасности условий труда.

Всего команда экспертов оценила проекты 172 компаний, капиталоемкость которых превышает 1 млрд рублей. Инициативы со всей России оценивали по критериям доступности каналов коммуникации и удобства их использования, наличия публичной информация о концессионном соглашении, применения коммуникативных инструментов взаимодействия с целевой аудиторией.

В «РВК-Воронеж» отмечают, что открытость и прозрачность деятельности – один из ключевых принципов работы. В компании оперативно реагируют на запросы потребителей и постоянно расширяют каналы коммуникации, так как считают, что залогом успешности концессионного проекта является постоянный диалог с воронежцами и представителями власти.

Национальный рейтинг информационной открытости проводится в третий раз – ранее эксперты подводили итоги в 2019 и 2021 годах. Организаторами являются Стратегическая группа «Гиперион» и Национальная ассоциация инвесторов и операторов рынка инфраструктурных проектов «Инфраструктурный клуб».

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БИЗНЕС-ПРЕСС