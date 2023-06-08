Председатель облдумы Владимир Нетёсов: «Уверен, воронежцы отдадут свой голос за кандидата, которому действительно доверяют»

Фото: Воронежская областная Дума

Проголосовать жители региона смогут как лично на избирательных участках, так и онлайн.

8 июня на очередном заседании регионального парламента депутаты утвердили дату проведения выборов главы области. Парламентарии единогласно приняли решение о назначении даты выборов Губернатора Воронежской области в Единый день голосования – 10 сентября.

Выборы Губернатора Воронежской области назначаются Постановлением Воронежской областной Думы в соответствии с положениями Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Устава Воронежской области, Избирательного кодекса региона.

Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов подписал постановление о назначении выборов губернатора Воронежской области на 10 сентября 2023 года.

– Сегодня как никогда важна консолидация общества. Только все вместе мы можем решить, как следующие пять лет будет развиваться регион. От опыта, активности и ответственности будущего главы области зависит стабильность внутренних социальных, политических и экономических процессов, взаимоотношение с федеральным центром, другими субъектами Российской Федерации. Уверен, что воронежцы примут взвешенное решение, отдав свой голос за кандидата, которому действительно доверяют, – отметил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

В Воронежской области впервые на выборах главы региона избиратели получат дополнительную возможность решить, каким способом пройдет волеизъявление: традиционно или с помощью системы дистанционного электронного голосования. Такое решение на днях утвердил Центризбирком.