Александр Гусев: «В Воронежской области создадим Единую систему методического сопровождения педагогов»

Фото: Правительство Воронежской области

В Воронежской области будет создана Единая система научно-методического сопровождения педагогов. Она выступает частью единой федеральной системы, которая внедряется Министерством просвещения России для эффективной реализации нацпроекта «Образование». Это им поможет постоянно повышать мастерство и качество преподавания. Об этом рассказал губернатор Александр Гусев 8 июня в своем телеграм-канале.

Глава региона нередко отмечает профессиональную и самоотверженную работу педагогического состава нашей области. Образовательная отрасль постоянно развивается. Внимание уделяется не только строительству новых модернизированных соцобъектов, но и повышению квалификации педагогов.

- Более 35 тысяч педагогов обучают наших детей в школах и колледжах, воспитывают в детских садах. А мы заботимся о том, чтобы в наших учреждениях работали профессионалы, - сказал Александр Гусев.

Планируется, что координатором работы Единой системы станет Воронежский институт развития образования имени Н. Ф. Бунакова. Каждый педагог получит персонального помощника — регионального методиста.

- Это будет не только система наставничества для молодых педагогов в первые 3 года работы — «студент-педагог» и «педагог-педагог», но и в дальнейшем будем поддерживать их педагогический рост через разработанный индивидуальный образовательный маршрут. В него войдут семинары-практикумы по подготовке учебных занятий, по обновлению форм взаимодействия с родителями, применению актуальных подходов в обучении современной молодежи, в том числе с внедрением современных технологий, - подытожил губернатор.