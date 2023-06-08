К первому полету готов собранный на воронежском авиазаводе самолет Ил-96-400М

Фото «Объединенной авиастроительной корпорации», ВКонтакте

Созданный в рамках модернизации на воронежском авиазаводе (ВАСО) самолет Ил-96-400М готовят к первому полету. Об этом сообщили 7 июня в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации.

Фото «Объединенной авиастроительной корпорации», ВКонтакте Фото: Предоставлено "КП"

Опытный Ил-96-400М выглядит солидно - окрашен в новую ливрею в фирменном стиле «ОАК» Ростеха. На самолет установлено современное российское бортовое радиоэлектронное оборудование, в том числе комплекс авионики и другие системы и комплектующие.

А удлиненный фюзеляж делает самолет более вместительным и привлекательным для эксплуатантов.

Напомним, Ил-96-400М начали собирать на ВАСО в 2018 году. Тогда правительство РФ выделило «ОАК» 1,32 млрд рублей. Средства пошли на производство этих самолетов и модернизацию завода. А в 2020 году первый образец передали в цех окончательной сборки.

Фото «Объединенной авиастроительной корпорации», ВКонтакте

Ил-96-400М - это дальнемагистральный широкофюзеляжный самолет, модернизированный Ил-96. У него значительно удлинили фюзеляж, поставили современные системы и оборудование, мощный двигатель ПС-90А1 и др. Самолет сможет перевозить до 400 пассажиров.