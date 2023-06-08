50 километров отремонтированных дорог, 63 автобуса для городских маршрутов, 883 тысяч «квадратов» нового жилья в Воронеже

Фото мэрии Воронежа Фото: Предоставлено

7 июня на заседании городской Думы мэр Воронежа Вадим Кстенин выступил перед депутатами с традиционным отчетом о деятельности администрации за 2022 год.

ВСЕСТОРОННЯЯ ПОДДЕРЖКА БОЙЦОВ

В начале доклада Вадим Ксенин рассказал о мерах поддержки семей участников СВО, мобилизованных, контрактников и добровольцев. Муниципалитет обеспечил детям бойцов двухразовое бесплатное горячее питание в школах, первоочередное бесплатное размещение детей в муниципальных детских садах и группах продленного дня, а также освободил от платы за дополнительные образовательные программы. Все члены семей военнослужащих пользуются льготами при проезде в транспорте, имеют право на отсрочку от арендной платы за муниципальное имущество на период прохождения военной службы. Город регулярно поддерживает жителей пострадавших регионов и военнослужащих гуманитарной помощью.

Далее мэр остановился на основных результатах, которых удалось достичь в области социально-экономического развития, жилищной политики, транспортной, дорожной, социальной и других сфер.

В прошлом году в Воронеже отмечался рост заработной платы, в первую очередь у бюджетников, увеличились оборот розничной торговли и объем строительных работ. Одновременно с этим в городе снизился уровень безработицы на фоне роста процента инвестиций.

Наш город занял третье место в списке из 203 городов по уровню развития государственно-частного партнерства. Много внимания уделяется развитию внутреннего туризма, что подтверждает внимание к нашему городу гостей. А воронежский ТИЦ признан лучшим среди муниципальных туристско-информационных центров.

- Можно сказать, что воронежская экономика справляется с санкционным давлением. Конечно, появились объективные сложности в реализации ряда проектов. И все же по большинству показателей удалось избежать «просадки»: сохранена стабильность бюджета, принятые расходные обязательства выполнены, наращивались объемы строительства инфраструктурных объектов, – рассказал Вадим Кстенин.

Мэр познакомил депутатов с показателями бюджета за 2022 год. Доходы казны составили 39 млрд рублей, из которых 26,8 млрд - безвозмездные поступления из вышестоящих бюджетов. Это в 1,7 раза больше показателей предыдущего года. В развитие города в минувшем году вложили 12,8 млрд рублей, из них 80% - средства областного бюджета. Расходы бюджета Воронежа в 2022 году составили 35 млрд рублей. Муниципальный долг по сравнению с предыдущим периодом сократился на 29%.

– При содействии Губернатора Александра Гусева, областного Правительства мы освоили новый инструмент привлечения финансирования на развитие города – инфраструктурный бюджетный кредит, что позволило нам приступить к строительству особо значимых для Воронежа объектов – ВПС-21 и дороги Шишкова-Тимирязева. Муниципальная доля софинансирования при использовании этого механизма составляет всего один процент, – отметил Вадим Юрьевич.

Фото мэрии Воронежа Фото: Предоставлено

НОВЫЕ РАЗВЯЗКИ И МАГИСТРАЛИ

В минувшем году отремонтировали 50 километров на 66 объектах улично-дорожной сети города, в том числе на 49 улицах частного сектора. Началась реализация масштабного проекта - строительство автомобильной дороги, связывающей улицу Загоровского с улицей Ломоносова. Параллельно идет реконструкция участка улицы от Урывского до Тверской.

Полным ходом идет строительство Остужевской развязки. Осенью прошлого года рабочие сдали в эксплуатацию новый путепровод через железнодорожные пути по улице Остужева. В этом году планируется открыть движение по старому путепроводу, который сейчас находится на реконструкции.

В планах мэрии на 2023 год – начало первого этапа строительства дублера Московского проспекта, который соединит улицу Антонова-Овсеенко с центром и даст горожанам альтернативы проезда. Разгрузка главной магистрали города – Московского проспекта - позволит приступить к проектированию строительства метробуса.

При поддержке губернатора и правительства Воронежской области в городе продолжается обновление подвижного состава пассажирского транспорта. В 2022 году за счет региональных средств муниципальное предприятие «Воронежпассажиртранс» приобрело 63 автобуса большого класса. На улицах города установили 24 остановки «умные» остановки. По словам Вадима Кстенина, рассматривается вопрос расширения перечня улиц с выделенными полосами для общественного транспорта. Есть у мэрии планы и по созданию регулярного общественного транспорта на воде.

– Для начала попробуем водные перевозки организовать чартерными рейсами, чтобы понять, насколько это востребовано горожанами. Планируем в июне уже пилотно запуститься, – сказал мэр.

Фото мэрии Воронежа Фото: Предоставлено

РЕМОНТ КОММУНАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ И ДВОРОВ

В рамках развития жилищно-коммунального комплекса города завершены работы по реконструкции канализационной насосной станции по улице Шишкова, выполнено строительство автоматизированной блочно-модульной котельной по переулку Педагогический. По концессии переданы в управление «РВК-Воронеж» Левобережные очистные сооружения. Обновление получили 29 дворов и две общественные территории – сквер «Майский» и часть территории Воронежского центрального парка. Продолжалась реализация заключенных ранее соглашений с ресурсоснабжающими организациями – ООО «РВК-Воронеж» и АО «Квадра».

Глава города акцентировал внимание на личном контроле вопросов эксплуатации переданных в концессию коммунальных сетей.

- Учитывая высокий уровень износа сетей и объектов водоснабжения и канализации, принято решение уделить повышенное внимание их ремонту и реконструкции, – добавил глава Воронежа.

Фото мэрииВоронежа Фото: Предоставлено

ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГЛАВНОЙ УЛИЦЫ И НАБЕРЕЖНОЙ

В этом году завершится масштабная реконструкция проспекта Революции и первой очереди Петровской набережной. Планируется привлечь средства вышестоящих бюджетов и участвовать в программе по расселению еще 50 аварийных домов. В минувшем году выдано 418 разрешений на строительство, 253 – на ввод в эксплуатацию. Введено 883 тыс. кв.м жилья, из которых 693 тысяч – в многоквартирных домах.

В состав зеленых зон города вошли 20 новых объектов, за год высажены более 3 тысяч деревьев и 15 тысяч кустарников на 29 магистральных улицах и 23 территориях парков и скверов. На стадии завершения находится строительство городского приюта для животных.

5 ТЫСЯЧ НОВЫХ МЕСТ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

К успехам в социальной сфере глава города отнес старт строительства образовательного центра на Московском проспекте, школы на улице Остужева , пристройки к школе № 77 в Масловке и музея Воздушно-десантных войск. – Заключены контракты на строительство «под ключ» школ по улицам Покровской (ЖК «Каштановый») и Шишкова-Загоровского, Домостроителей. Сейчас ведется разработка проектно-сметной документации на реконструкцию «под ключ» 45 школы. Эти объекты дадут прирост около 5 тыс. мест в районах интенсивной жилой застройки, – отметил Вадим Кстенин. Более 150 миллионов направили на масштабное и частичное обновление 98 образовательных организаций. Еще 79 миллионов рублей - для 21 муниципального спортивного объекта, в том числе на замену покрытия семи площадок. 49 миллионов рублей выделили для детских садов и 13,7 миллиона рублей – для учреждений культуры и искусства.