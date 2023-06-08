Нововоронежская АЭС: юные нововоронежцы стали победителями международных детских конкурсов

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Еще трое ребят были отмечены особым вниманием жюри.

Нововоронеж оказался богат талантливыми мультипликаторами, о чем говорят итоги проекта «Территория успеха: мультиКЛИПация». Второе место в номинации «Атомный маршал» занял со своим мультфильмом Максим Новокщёнов, в то время как Мария Воронина и Виктория Сохнышева взяли третье место в возрастной категории 11-13 лет в номинации «Мой дом – моя Родина». Призером проекта стала Анастасия Плякина. В этом году конкурс был посвящен 120-летию со дня рождения основателей атомной энергетики Игоря Курчатова и Анатолия Александрова, а также творчеству Эдуарда Успенского. В нем приняли участие около 100 человек из более 30 городов присутствия Госкорпорации «Росатом», включая города-побратимы из Беларуси, Абхазии и Венгрии.

В проекте «Территория успеха: Мода» в номинации «Национальный код в предметном дизайне» вошла в восьмерку победителей Полина Водолагина. В 2023 году юные дизайнеры и модельеры из городов присутствия предприятий атомной отрасли направили 1371 эскиз.

В номинации «Лучший актер страны Росатом» проекта «Территория успеха: Пегас» одной из лучших признана Екатерина Федорова. Также жюри были отмечены Лилия Буря и Иван Макашов в номинации «Лучшее поэтическое произведение». Всего в рамках конкурса было рассмотрено около 600 конкурсных заявок. В этом году проект посвящен 195-летию со дня рождения Льва Толстого и 200-летию со дня рождения Константина Ушинского - основоположника научной педагогики в России.

«Многочисленные проекты Фонда «АТР АЭС» дают необычайно широкий простор нашей молодежи для самореализации. У юных жителей атомных городов сейчас много возможностей для того, чтобы попробовать себя в творческой стезе. С каждым годом число участников растет – это показатель актуальности таких проектов», – сказал заместитель директора по управлению персоналом Нововоронежской АЭС Олег Уразов.

Диалог с молодежью является одним из ключевых приоритетов государства. Госкорпорация «Росатом» и ее предприятия уделяют большое внимание работе с молодыми сотрудниками, а также школьниками и студентами, которые в скором времени могут стать их работниками.