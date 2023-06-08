Сергей Лукин: «Воронежское землячество в Москве обладает мощным потенциалом, реализовать который мы обязаны в активной деятельности во благо региона»

.

Эта региональная общественная организация объединяет уроженцев Воронежской области, в настоящее время проживающих в Москве.

«Во все времена в Москву из регионов съезжались талантливые люди, которые искали новых возможностей для самореализации. Так происходит и сегодня. При этом очень важно не терять связь с «малой родиной». Поэтому такое явление, как региональные землячества в Москве, существует уже достаточно продолжительное время», - считает Сергей Лукин, избранный недавно в новый состав правления воронежского землячества.

В настоящее время в столице действует порядка 90 подобных региональных объединений, при этом Землячество «Воронежцы» можно отнести к «старожилам» - оно было зарегистрировано почти 30 лет назад, в ноябре 1993 года. Самым первым его председателем был легендарный Виталий Воротников – коренной воронежец, первый секретарь обкома КПСС в начале 70-х, а позже – Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР, с деятельностью которого связан один из самых ярких и успешных периодов истории Воронежской области.

«В состав землячества входят неравнодушные люди, которые стремятся внести свой вклад в судьбу родного края, где они родились и выросли, получили путевку в жизнь», - рассказал Сергей Лукин.

Одной из приоритетных задач регионального землячества в Москве он видит поддержку региона на федеральном уровне.

Участники заседания обсудили план работы РОО «Землячество «Воронежцы», обновленную структуру общественной организации и содержание деятельности комитетов.

Напомним, в марте 2023 региональное землячество возглавил генерал-полковник Виктор Бондарев – Герой России, председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, экс-главком ВКС. А председателем правления стал Вячеслав Власенко – заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «РЖДстрой», директор базового научно-образовательного центра «Проектирование, строительство и эксплуатация линейных объектов» ВГТУ.

«Воронежское землячество в Москве обладает мощным потенциалом, реализовать который мы просто обязаны в активной деятельности во благо региона», - подчеркнул Сергей Лукин.