Депутат Ашифин поможет уникальному музею охраны природы

Фото: пресс-служба Воронежской городской Думы

Музей охраны природы основан порядка 40 лет назад неравнодушными экологами - учителями и учениками школы. И на сегодняшний день он остается единственным подобным экологическим уголком истории Воронежской области. Сюда часто наведываются не только мальчишки и девчонки различных возрастов, но взрослые, а также пенсионеры. А в летнее время музей пользуется большой популярностью у детей, которые отдыхают в пришкольных лагерях.

Фото: пресс-служба Воронежской городской Думы

ВЕРНЫЙ ЭКОЛОГ

Основатель и духовный лидер музея – ветеран труда Галина Плешкова. Сбором экспонатов теперь уже бывший учитель биологии занимается с 60-х годов XX века. Депутат Воронежской городской Думы Константин Ашифин побывал в музее и вручил Галине Васильевне грамоту за ее бесценный вклад в дело экологического воспитания юных жителей нашей области.

– Начинали мы с того, что приводили территорию около школы в порядок. Потом настал черед походов, обошли всю область. Чего только не принесли в наш музей, – вспоминает Галина Васильевна.

О том, что в 68-й школе есть «Музей охраны природы», парламентарий узнал недавно:

– Произошло это аккурат перед празднованием Дня эколога и защиты окружающей среды, – пояснил Константин Григорьевич. – И мне сразу же захотелось наладить контакт музеем и его с уникальными сотрудниками. Я не сомневаюсь, что Галина Васильевна – пример человека, на котором держится русская земля.

Фото: пресс-служба Воронежской городской Думы

МЕСТО, ГДЕ РОЖДАЮТСЯ ПАТРИОТЫ

Депутат пообщался и с юными экологами. Школьники рассказали о своих путешествиях по нашему региону и о постоянно увеличивающемся количестве экспонатов, а выставочных стендов катастрофически не хватает. И народный избранник пообещал помочь. Более того, он поделился мыслью о создании интерактивной экспозиции.

После экскурсии Константин Григорьевич отметил уникальность музея:

– Именно в таких местах нужно рассказывать про патриотизм. Галина Васильевна, ее ученики и этот уникальный коллектив – вот она настоящая Россия. Именно в таких местах вам ответят на вопрос: «С чего начинается Родина?». Я ни на минуту не сомневаюсь, что патриоты рождаются и живут в музее 68-й школы.