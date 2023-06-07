В прошлом году в Воронежской области обновили около 100 км федеральных трасс

Фото: Росавтодор

Кроме того, более 70 км автодорог защитили слоями износа. Помимо этого, капитально отремонтирован мост через реку Икорец на 297-м км федеральной трассы Р-298 Курск – Воронеж – автодорога Р-22 «Каспий» в Панинском районе. Благодаря увеличению габарита проезжей части с 8 до 10 м сооружение отвечает всем требованиям безопасности и комфорта. Средства на ремонт дорог и мостов в Воронежской области поступают в том числе от госсистемы «Платон» - одного из основных источников финансирования Федерального дорожного фонда.

В области также продолжается капремонт моста через реку Хопёр на 615-м км трассы Р-22: специалисты устроили временную объездную дорогу и мост, на которые перенаправлен поток транспорта, заменили несущие конструкции основного сооружения. Сейчас на основном сооружении уже полностью обновлены основные несущие конструкции, специалисты приступили к устройству проезжей части. Общая готовность объекта составляет более 80 %, работы идут с опережением графика и завершатся в 2023 году.

По информации Росавтодора, в Воронежской области в текущем году капитально отремонтируют 8 км трассы Р-298 Курск-Воронеж и один мост. Речь идет об участке с 262 км по 270 км, который начали расширять с двух до четырех полос движения в 2021 году. На сегодняшний день эти работы выполнены на 90%. Капитальный ремонт участка дороги планируется завершить в сентябре этого года. Кроме того, в ноябре введут в эксплуатацию мост через реку Токай на 365-м км трассы Р-298 Курск-Воронеж в Аннинском районе.

На сегодняшний день грузоперевозчики внесли в «Платон» более 220 млрд рублей. За 7 лет работы с помощью средств от системы «Платон» построено и отремонтировано несколько сотен мостов и тысячи километров дорог. В 2022 году благодаря работе системы поступило 39,7 млрд руб. Данные средства направлены на ремонт порядка 1100 км автомобильных дорог в российских регионах.

Сегодня к системе «Платон» подключились уже 790 тысячи российских и иностранных предпринимателей, которые зарегистрировали более 1,7 млн фур. Центральный федеральный округ — лидер по количеству зарегистрированных большегрузов в госсистеме «Платон». Воронежская область занимает третье место по количеству зарегистрированных в государственной системе «Платон» грузовиков и логистических компаний в рамках ЦФО. В целом на Центральный федеральный округ приходится треть всех транспортных средств российских перевозчиков (более 360 тысяч грузовиков). В пятерке лидеров по округу (помимо абсолютных лидеров по всей стране – Москвы и Московской области) – Воронежская область (22 тыс. грузовиков), Смоленская область (17 тыс.), Белгородская область (17 тыс.).

Система «Платон» - единственный источник достоверной информации о рынке автомобильных грузоперевозок. Юридически значимые данные, поступающие с 500 рамок и 122 специальных автомобилей контроля, бортовых устройств и маршрутных карт, позволяют анализировать целый ряд параметров: от фактической структуры рынка до интенсивности грузоперевозок по дням недели и определения самых загруженных федеральных трасс, что позволяет более точно планировать ремонт и расширение дорог и отдельных участков магистралей.

По мнению главного аналитика Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» (ЦТЛ) Андрея Ионина, данные, собираемые системой «Платон», и цифровые решения, в нее заложенные, позволяют выстроить целую систему потребительски и государственно ценных сервисов. Например, данные о трафике грузовиков, собираемые через «Платон», позволяют видеть объективную картину движения грузов и тем самым реальную экономическую ситуацию в регионе.

Появление достоверной статистики об автомобильных грузоперевозках способствует усилению прозрачности этого рынка. В целях поощрения законопослушных российских грузоперевозчиков, заинтересованных в развитии отрасли и формировании равной конкурентной среды, Национальным союзом экспертов в сфере транспорта и логистики при поддержке Минтранса России на основе данных госсистемы «Платон» в прошлом году был создан рейтинг «Надежный перевозчик России». В этому году награждение лауреатов прошло во второй раз.

В этом году лауреатами стали компании: «Сельта», X5 Transport, ДЛ-Транс, «Делко», ITECO, «Монополия», «Лорри», Wildberries, Авто-ПЭК, «Союз-Логистик», «Лонгран Логистик», «ДжиИксО Лоджистикс», «Сияние ТК», «ТК ЭКСИС» и Д-ТРАНС.

Рейтинг в этом году был максимально расширен, как за счет включения в него компаний разного размера (одним из лауреатов стал Индивидуальный предприниматель Волков Алексей Евгеньевич), так и за счет добавления принципиально новых номинаций – компания «Транснефть» была награждена в качестве перевозчика с автопарком с максимальным числом грузовиков отечественных марок.