Владимир Нетёсов: «Спасибо всем, кто помог формировать груз для соседей из Белгородской области»

Фото: Воронежская областная Дума

Детское питание, памперсы для детей и лежачих больных, предметы гигиены и товары первой необходимости – всего более 5,5 тонны. В пути – фура с продуктами. Гуманитарный груз, собранный при участии регионального отделения «Единой России», депутатского корпуса Воронежской областной Думы, неравнодушных жителей региона, предприятий и бизнес-сообщества, сопровождали председатель Воронежской областной Думы, секретарь регионального отделения «Единой России» Владимир Нетёсов и председатель думского Комитета по культуре, соучредитель регионального отделения Фонда защиты детей Елена Губина.

Фуры со всем необходимым для жителей Белгородской области направили также Москва и Московская область, Владимирская, Курская, Липецкая, Нижегородская, Орловская, Тамбовская области, а также Республика Татарстан.

Фото: Воронежская областная Дума

– Депутатский корпус, Воронежское региональное отделение партии с первых дней СВО оказывает помощь соотечественникам. В сборе гуманитарной помощи участвуют депутаты, бизнес-сообщество региона, общественные организации, жители. Спасибо всем, кто помог формировать груз для наших соседей из Белгородской области, — отметил Владимир Нетёсов.

Фото: Воронежская областная Дума

Первый заместитель Председателя Совета Федерации ФС РФ, секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак вместе с главой Белгородской области Вячеславом Гладковым и депутатами ознакомились с работой распределительного гуманитарного центра в Белгороде, куда привозят грузы из регионов, и пообщались с жителями. После чего прошло совещание с региональными отделениями партии, которое провел Андрей Турчак. В совещании приняли участие председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов и депутат Госдумы Евгений Ревенко.

Вячеслав Гладков сообщил, что за короткое время были эвакуированы почти 60 тысяч человек. В ПВР находятся более 8 тысяч, большая часть жителей переехала к родственникам.

– Мы постараемся максимально быстро сформировать перечень необходимого и через «Единую Россию» передать. Очень много людей разъехались в ближайшие и дальние регионы. Они находятся в Курской, Брянской, Воронежской, Калужской, Московской областях. Хотел попросить оказать им помощь на местах. Мы будем сообщать, чтобы они обращались в региональные отделения, чтобы помощь была адресной, – сказал он.

Фото: Воронежская областная Дума

Андрей Турчак подчеркнул, что жители Белгородской области могут обратиться со своими просьбами в отделения партии и общественные приемные во всех регионах. Он также поблагодарил все региональные отделения, которые оперативно помогают белгородцам. Воронежская область уже приняла детей из обстреливаемых районов Белгородской области – Грайворонского и Шебекинского. Их разместили в детском летнем оздоровительном лагере.