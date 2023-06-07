Сергей Лукин: Совет Федерации обозначил приоритеты повышения эффективности муниципального управления

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Парламентарии, представители профильных министерств и ведомств, Счетной палаты РФ, законодательных и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, общественных организаций и экспертного сообщества обсудили пути повышения качества муниципального управления.

Как сообщил Сергей Лукин, в ходе подготовки мероприятия Комитет Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике и местному самоуправлению провел опрос региональных властей. Свое видение существующих проблем и способов их решения на рассмотрение сенаторам представили 74 субъекта федерации.

Прежде всего, многие из них указали на то, что существует острая необходимость в инвентаризации расходных полномочий муниципалитета.

«Результаты опроса свидетельствуют о том, что проблема наличия у муниципалитета значительного числа финансово необеспеченных полномочий по-прежнему является одной из самых актуальных», - констатировал Сергей Лукин.

В настоящее время Министерством экономического развития РФ и Министерством финансов РФ уже ведется работа по инвентаризации расходных полномочий – и, по мнению участников заседания, она однозначно должна быть продолжена. Также прозвучали предложения разработать и внедрить механизм оценки влияния на местные бюджеты действующих требований. А именно, рассчитать конкретный объем средств, который необходим для реализации соответствующих полномочий, и сократить излишне обременительные требования.

Среди обсуждаемых вопросов Сергей Лукин выделил инициативу, предусматривающую определение федерального органа исполнительной власти, ответственного за развитие местного самоуправления. Сенатор пояснил, что на сегодняшний день за Министерством экономического развития закреплена обязанность оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления, за Министерством юстиции – функции регулирования. В то же время отсутствует ведомство, которое комплексно отвечало бы за выработку единой государственной политики в данной сфере.

Кроме того, важным проблемным моментом выступавшие назвали отсутствие у органов местного самоуправления необходимых для их работы статистических данных. В частности, официальная система статистического наблюдения не предоставляет ряда необходимых данных, например статистики по малым предприятиям, ограничиваясь крупными и средними. Отсутствует и ряд сведений о состоянии экономики и социальной сферы именно в разрезе муниципальных образований. Это существенно затрудняет оценку и прогнозирование экономического развития муниципалитетов, отметил Сергей Лукин.

Первый заместитель Министра финансов РФ Леонид Горнин в своем докладе обозначил особую роль органов местного самоуправления. Он акцентировал внимание участников дискуссии на том, что муниципалитеты являются активными участниками выполнения национальных проектов.

«Реализация всех национальных целей и задач осуществляется на уровне органов местной власти. Например, только по национальным проектам объем ресурсного администрирования составляет порядка 800 млрд рублей», - заявил Леонид Горнин.

Глава города Тюмени и сопредседатель Всероссийской ассоциации местного самоуправления Руслан Кухарук рассказал о работе платформы проекта «Муниципальный диалог», направленного на обобщение имеющихся практик и выработку новых подходов. С 14 февраля, когда был дан старт проекту, было подано более 80 тысяч инициатив. Наибольшее число предложений, по его словам, было связано с экономикой муниципалитетов, работой контрольно-надзорных органов, комплексным развитием территорий и кадровым потенциалом.

Сергей Лукин добавил, что в конце марта в Воронеже рабочая группа по развитию местного самоуправления Совета ЦФО, анализируя работу проекта «Муниципальный диалог», большое внимание уделила важности укрепления гражданского общества.

Участники заседания в Совете Федерации также посчитали важным развивать практику участия граждан в делах муниципалитета, в том числе через выдвижение инициативных проектов.

Поднимался в ходе дискуссии и вопрос необходимости стимулирования активности местных властей. Так, Дмитрий Вахруков – заместитель Министра экономического развития РФ – напомнил, что в начале года Президент России в своем Послании Федеральному Собранию поставил задачу создать инструмент прямой поддержки лучших управленческих команд муниципальных образований.

«Определенные наработки у нас есть, и на текущий момент мы завершаем выработку консолидированной позиции с Минстроем, Минфионом, Минобрнауки, Минтрудом и другими ведомствами. Планируем уже в этом месяце представить Правительству РФ соответствующие предложения», - проинформировал Дмитрий Вахруков.

«Местное самоуправление – самый близкий к людям уровень власти. От эффективности муниципального управления во многом зависит благополучие населения, развитие экономики, удовлетворение социальных потребностей. Поэтому Совет Федерации уделяет данной теме самое пристальное внимание. Наиболее актуальные предложения и инициативы, высказанные в ходе состоявшегося обмена мнениями, войдут в итоговое решение Совета по местному самоуправлению при Совете Федерации и будут проработаны с федеральными и региональными ведомствами», - подчеркнул Сергей Лукин.