Александр Гусев анонсировал выделение трех миллиардов на повышение зарплат воронежских бюджетников

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В ходе выездного совещания губернатор Воронежской области обсудил в Россоши рост зарплат жителям региона.

- В среднем по региону мы пока видим 12-проценный рост, что неплохо для сегодняшней экономики, - поделился глава области в своем телеграм-канале. - Также видим и рост доходов областного бюджета: примерно на 15% к такому же периоду прошлого года.

Губернатор принял решение выделить еще три миллиарда рублей на повышение зарплат «указным» и «неуказным» бюджетникам. По его поручению уже началась подготовка соответствующих документов.

Если ситуация в регионе останется стабильной, то следующую индексацию зарплат правительство проведет в октябре этого года.

Напомним, о повышении зарплат воронежским бюджетникам стало известно 24 мая по итогам заседания облправительства, которое губернатор провел с главами муниципальных районов по видео-конференц-связи. Тогда Александр Гусев отметил, что зарплаты бюджетников не должны отставать в росте от средней заработной платы по экономике. Индексация стала возможной, благодаря дополнительным доходам областного бюджета.