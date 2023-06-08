Спортивные выходные в Воронежской области: решающий матч «Факела» и первенство России по скалолазанию

Болеть за «Факел» в матче с «Енисеем» должны еще мощнее, чем обычно. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Самое главное спортивное событие будущих выходных – конечно же, решающий матч «Факела». Ответная игра с красноярским «Енисеем» сделает сезон либо удачным, либо провальным. Задача у «Факела» после победы в Сибири вроде не самая сложная. Можно даже вничью сыграть, но, если наши футболисты выйдут с такой мыслью на поле, станет вероятным и поражение. Куда лучше постараться уверенно победить и показать, что год в Премьер-лиге прошел не зря. Кстати, на матче ожидается едва ли не рекордное число зрителей. На матче не будет действовать Fan-ID. Так что даже фанаты смогут на «Юг» вернуться.

Символично, что в выходные будут играть и наши юные футболисты, которые в будущем могут пополнить состав «Факела». Сразу в трех местах будут проходить финальные игры регионального этапа соревнований «Кожаный мяч». Юные футболисты проведут матчи в Воронеже на стадионе «Локомотив» (ул. Нариманова, д. 2); на поле с искусственным покрытием (ул. Ростовская, д. 38) и на стадионе «Олимпийский» (село Новая Усмань, ул. Песоцкая, д. 122). Игры стартуют в 9.00 и завершаются в 16.00. Областные соревнования «Кожаный мяч» продлятся почти до конца месяца – до 29 июня.

10 и 11 июня продолжится стартующее 9 июня первенство России по скалолазанию. Соревнования будут проходить в спортивном центре Гран-При» (ул. Ворошилова, 1а). На них приехали 250 юных скалолазов. Турнир продлится до 14 июня. В каждый из дней соревнования стартуют в 10.00 и заканчиваются в 14.00.

Кроме того, 10 и 11 июня в шахматно-шашечном центре (ул. Фридриха Энгельса, д. 34) продолжится этап Детского Кубка России среди мальчиков и девочек до 9, 11, 13 лет и юношей и девушек до 15 лет. Турнир продлится до 12 июня. В нем продемонстрируют свое мастерство около сотни юных игроков. В субботу и в воскресенье пройдут с пятого по восьмой туры. Начало игр 10 и 11 июня в 12.00, 12 июня - в 10.00. Уже после церемонии закрытия в 17.00 пройдет блиц-турнир, посвященный Дню России.

В соревнованиях участвуют около сотни юных игроков. Фото: предоставлено организаторами турнира.

И, наконец, хорошая новость для любителей породистых лошадей. 10-11 июня пройдут первенство области и областные соревнования по конному спорту (конкур). Соревнования пройдут в конно-спортивном клубе «Яменская Усадьба» (Рамонский район село Ямное, ул. Строителей, 8/2). Наездники начнут преодолевать препятствия в 10.00. Заканчиваться соревнования будут в 17.00.