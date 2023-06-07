Воронежский «Факел» выиграл у красноярского «Енисея» первый матч за право остаться в Премьер-лиге

Сибиряки на своем поле не смогли справиться с напором «Факела». Фото: со страницы ФК "Факел" ВКонтакте.

В первом тайме стыкового матча «Енисея» с «Факелом», проходившего в красноярском манеже, было обилие борьбы. При этом команды практически не создавали опасных моментов. Можно вспомнить разве что неудавшийся Роману Акбашеву удар в ситуации, когда никто ему не мешал. Да еще Альшин в выгодной ситуации в конце тайма ударил не в ворота, а куда-то под крышу манежа. При этом желтые карточки схлопотали Георгий Гонгадзе и Сергей Божин.

Зато во втором тайме «Факел» с первых минут активно принялся за дело. Сначала Ильнур Альшин ударил в перекладину, потом вратарь «Енисея» Ставер спас после коварного удара Акбашева. Нервы не выдержали у игрока хозяев поля Олега Ланина. На 57 минуте он зачем-то после стыка ткнул ногой Игоря Калинина между ног. И вскоре был удален с поля.

«Факел» еще усилил давление. Вратарь спас «Енисей» от неприятностей после удара Альшина. Но на 77 минуте подача углового обернулась точным пасом Сергея Божина на Маркова, а Евгений с нескольких метров отправил мяч в ворота – 1:0. Счет после этого не изменился.

Ответный стыковой матч «Факела» и «Енисея» пройдет в Воронеже 10 июня. Игра начнется в 17.30.