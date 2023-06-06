Владимир Нетёсов: «Со стороны депутатского корпуса облдумы идет постоянная работа по актуализации экологической повестки»

Фото: Воронежская областная Дума

Мероприятие прошло в рамках проекта «Чистая страна». Заседание круглого стола под председательством вице-спикера Госдумы РФ, координатора федерального партпроекта «Чистая страна» Алексея Гордеева прошло на территории Усадьбы Лосевых-Шатиловых-Сталь фон Гольштейн. Участие в мероприятии приняли председатель Воронежской областной Думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Владимир Нетёсов, руководитель Центрально-Черноземного межрегионального Управления Росприроднадзора, региональный координатор партпроекта «Чистая страна» Алексей Карякин, заместитель председателя облдумы Александр Солодов, а также экоактивисты и представители общественных организаций.

Фото: Воронежская областная Дума

Открывая встречу, Алексей Гордеев поблагодарил коллектив Центрально-Черноземного управления Росприроднадзора, ученых, работников национальных парков и заповедников и волонтеров за вклад в сохранение уникальной природы Воронежской области. Вице-спикер Госдумы отметил, что подобные встречи стали доброй традицией, когда экоактивисты, представители региональной власти и специалисты Росприроднадзора могут обсудить результаты проделанной работы и планы на будущее.

Фото: Воронежская областная Дума

– На федеральном уровне реализуется проект «Оздоровление Волги». В проект вошли 16 регионов, расположенных в бассейне реки. Предлагаю по аналогии разработать проект по оздоровлению Дона, и сделать это совместно с нашими соседними регионами, – заявил Алексей Гордеев.

Владимир Нетёсов отметил, что сегодня решению экологических вопросов, развитию экокольтуры в регионе уделяется пристальное внимание.

– Работа ведется в рамках нацпроекта «Экология», в рамках партпроекта «Чистая страна», а также в рамках реализации народной программы «Единой России». В регионе действуют десятки проектов по разным направлениям: развитие экотуризма, благоустройство парков, лесных массивов, очистка рек и озер, восстановление лесов, развитие заповедных зон, поддержка эковолонтерста. В решение экологических вопросов мы объединили усилия партии, федеральных и региональных органов власти, профессиональных экологов и активистов. Депутатами облдумы ведется планомерная работа по усовершенствованию законодательства в этой сфере, – подчеркнул Владимир Нетёсов.

Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов отметил, что со стороны депутатского корпуса идет постоянная работа по актуализации экологической повестки, увеличиваются расходы бюджета региона на решение вопросов окружающей среды. Если в 2022 году на соответствующие мероприятия было выделено свыше 700 млн рублей, то уже в этом году – свыше 1 млрд 480 млн. В том числе, на направление экологического просвещения финансирование выросло с 18,3 млн рублей в прошлом году до 22,7 млн в нынешнем.

– Мы отмечаем в последнее время рост не только интереса к экологической повестке, но еще и рост поддержки, как со стороны органов власти, так и со стороны общественных организаций и некоммерческого сектора. И на самом деле это важно и знаково, потому что совместно можно решить многие проблемы, – заявил руководитель Центрально-Черноземного межрегионального Управления Росприроднадзора Алексей Карякин.

Фото: Воронежская областная Дума

Во время встречи собравшиеся обсудили проекты, которые уже успешно себя зарекомендовали. В их числе масштабная акция «Родные берега», которая в регионе реализуется уже три года, социально-экологические инициативы граждан, которые поддерживает АНО «Образ Будущего». Обсудили также инициативы, представленные экоактивстами, зоозащитниками и общественными организациями. Например, директор парка «Белый колодец» представил предложения, направленные на развитие и поддержку внутреннего туризма, а волонтерыдвижения «Центр Реабилитации Диких Животных «Сердце Леса» предложили создать просветительский проект о том, как правильно помогать диким животным и птицам. Затронули на встрече и вопросы, связанные с развитием Воронежского государственного природного биосферного заповедника.

Фото: Воронежская областная Дума

В завершении Алексей Гордеев наградил эковолонтеров и общественников за активное участие в реализации экологических проектов на территории региона.