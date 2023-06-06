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Общество6 июня 2023 11:20

Воронежский губернатор Александр Гусев: «Организуем бытовую и психологическую поддержку ребят, приезжающих в отпуск из зоны СВО»

Глава региона провел встречу с координаторами отделения Фонда «Защитники Отечества»
Елена ФЕДЯШЕВА
Елена ФЕДЯШЕВА
Фото правительства Воронежской области

Фото правительства Воронежской области

Фото: Предоставлено

Губернатор Воронежской области Александр Гусев провел в Россоши встречу с социальными координаторами, которые работают в воронежском отделении Фонда «Защитники Отечества». Участники обсудили задачи на ближайшее время и, в частности, расширение мер поддержки семей участников СВО.

Фото правительства Воронежской области

Фото правительства Воронежской области

Фото: Предоставлено

- Членами семьи участника СВО в Воронежской области будут считаться не только супруга и дети, но и родители с обеих сторон, - рассказал Александр Гусев в своем телеграм-канале. - Организуем психологическое и бытовое сопровождение ребят, которые сейчас приезжают в отпуск. Парни не должны оставаться один на один с плохими мыслями, если они у них есть.

Фото правительства Воронежской области

Фото правительства Воронежской области

Фото: Предоставлено

Глава региона заметил, что в таком вопросе не может быть исчерпывающих универсальных рекомендаций, и задача координаторов – найти персональный подход к каждому человеку. Для этого, в частности, планируется привлечь психотерапевтов. Именно в них сейчас в них больше всего нуждаются демобилизованные воронежцы.

- Районы поделятся друг с другом лучшими практиками. Многие жизненные ситуации не повторяются дважды, поэтому координаторы станут ещё и проводниками наиболее эффективных решений в интересах бойцов и их родных, - добавил Александр Гусев.

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