Белгородский губернатор: «Многие дети никогда не видели моря»

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Губернатор Белгородской области в утреннем обращении рассказал, что первая группа школьников региона благополучно добралась в оздоровительный лагерь «Бригантина «Белогорье» в Крыму. В первую смену отправились 277 учеников. Это ребята с приграничных территорий, а также дети участников СВО - контрактников, мобилизованных.

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- Очень рад, что большой проект, который мы вместе с вами затеяли, сегодня начинает свою реализацию. Я говорю о проекте детского оздоровительного лагеря в Евпатории «Бригантина «Белогорье». Наши дети первой смены уже там. Надеюсь, что им очень нравится. По крайней мере, вижу по фото и по видео: они в восхищении, в восторге. Первое, что сделали, - побежали сразу к морю. Многие моря не видели никогда. И очень хочется, чтобы наши дети жили счастливо, безопасно, были сильными, умными, достойными своих замечательных родителей, - сказал Вячеслав Гладков.

Напомним, детский санаторий «Бригантина «Белогорье» расположен в юго-западной части Крымского полуострова, в поселке Заозерное, в 8 км от Евпатории и в 70 км от Симферополя. Его территория - более 13 га. Комплекс рассчитан на 300 мест. Здание находится на первой береговой линии - в 60 метрах от моря. Там есть дендрологический парк, спортивные объекты: футбольное поле, теннисный корт, волейбольная площадка и многое другое.

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Отбор участников заезда курировали главы муниципалитетов. Первая смена проведет в санатории 21 день. Во вторую отправятся участники проекта «Время 31-х».

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- Надеюсь, что наши студенты, студенческие отряды подготовили много интересных идей, связанных не только с развлекательными, но и с познавательными, патриотическими мероприятиями. Конечно, будут экскурсии по Крыму. У нас, у Белгородской области, теперь появился свой кусочек моря, - обратился к детям и их родителям губернатор, когда провожал ребят в санаторий.

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Отметим, в 2021 году Вячеслав Гладков и глава Республики Крым Сергей Аксенов подписали Меморандум о безвозмездной передаче в собственность Белгородской области крымского санатория «Бригантина». Затем за счет средств региона там был проведен масштабный капитальный ремонт.