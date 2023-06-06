В Поворинском районе Воронежской области при поддержке губернатора построили и отремонтировали 148 объектов

Фото пресс-службы правительства области Фото: Предоставлено

Благодаря поддержке губернатора Воронежской области Александра Гусева за последние пять лет на территории Поворинского района построено и отремонтировано 148 объектов. В период с 2018 по 2022 годы на инфраструктурные объекты Поворинского района выделили более 2,2 млрд рублей бюджетных инвестиций, что в 2,3 раза больше предыдущей пятилетки. Например, на инфраструктуру сферы образования направлено 640,1 миллиона рублей, на культуру —180,7 миллиона рублей, на сферу ЖКХ — 1084,1 миллиона.

По словам главы администрации Поворинского района Александра Леонова, сейчас на территории района работают 34 организации ОАО «РЖД». За последние пять лет средняя зарплата работников железной дороги выросла на 182%. Если в 2017 году она составляла 22350 рублей, то в 2022 году увеличилась до 40606 рублей.

Фото администрации Поворинского района Фото: Предоставлено

Средняя зарплата работников крупнейшего предприятия района ООО «БорМаш» в 2022 год составила более 54 тысяч рублей, а сейчас – уже более 65 тысяч. Компания ежегодно увеличивает объем инвестиций. За пять лет оборот вырос в 7 раз, а объем инвестиций в 2022 году составил более 1,3 миллиарда рублей.

С 2017 года в Поворинском районе за счет средств фонда капитального ремонта отремонтировано 27 домов на общую сумму 64,7 миллиона рублей. Завершилось строительство трех многоквартирных домов. Для нужд района приобретено 18 единиц специализированной коммунальной техники, построено три ФАПа. Обновление получили девять парков и скверов.

Фото администрации Поворинского района Фото: Предоставлено

Во всех 15 школах района сегодня имеются современные контрольно-пропускные пункты с металлоискателями, установлено видеонаблюдение. В прошлом году принял ребят новый детский сад в районном центре на 220 мест. Завершился капитальный ремонт Рождественского детского сада и школы Олимпийского резерва № 33. Состоялось открытие историко-краеведческого музея.

Фото администрации Поворинского района Фото: Предоставлено

А раньше в районе введены в эксплуатацию культурно-досуговый центр в селе Пески, площадка ГТО на базе Песковской ООШ №1 и проведен капремонт Поворинской ДЮСШ.

На предстоящий пятилетний период запланировано строительство стационарного корпуса районной больницы, поликлинического корпуса №2 больницы в селе Пески, МФЦ культуры и народного творчества со встроенным помещением ЗАГС. Кроме того, в Поворино появится новый многоквартирный дом, лыжероллерная трасса, полигон ТКО с мусоросортировочным комплексом и жилой корпуса для предоставления стационарного социального обслуживания, строительство которого уже началось.