Губернатор Воронежской области Александр Гусев: «Предоставим компенсацию на оплату обучения детей из многодетных семей»

Фото: Правительство Воронежской области

Губернатор Воронежской области Александр Гусев рассказал в своем телеграм-канале об очередной мере поддержки многодетных семей, которая предусматривает компенсацию 50% стоимости годового обучения детей в возрасте до 23 лет, если они обучаются в колледже платно на очной форме.

- Выплату предоставим без учета критериев нуждаемости, - отметил глава области. - Получить компенсацию можно будет за оплату обучения только в одном учебном заведении региона.

Для получения компенсации необходимо предоставить в соцзащиту договор об оказании платных образовательных услуг, начиная с 1 июня 2022 года.

Также необходимо предоставить паспорт, удостоверение многодетной семьи, копии лицензии и аккредитации образовательной организации, договор на обучение, платежный документ, подтверждающий оплату за обучение, справку о прохождении обучения. Обратиться за получением услуги можно после вступления приказа в силу — с 9 июня 2023 года.