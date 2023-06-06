Платоновский фестиваль показал воронежцам танго в квадрате

Танго у стен замка Ольденбургских Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Танго - это красиво. Танго - это сексуально. Танго - это завораживающе. И воронежцы в этом убедились воочию. Сразу два вечера посвятил XII Платоновский фестиваль танго.

В театре оперы и балета 4 и 5 июня компания Хермана Корнехо из Аргентины захватила зрителей своей танцевальной феерией. «Дикое танго» - действительно взрывная смесь: из изначально исторических па и контемпорари, стритстайла и маламбо, акробатики и цирковых элементов. Здесь танец сплетается с музыкой, раздолбайство рваных джинсов соседствует с эротизмом кружев, харизма со страстью, история с современностью. Хореограф и танцоры экспрессивно рассказывают историю танго – танца, начинавшегося с бедняцких кварталов Буэнос-Айреса и поднявшегося до смокингов. Никто из воронежцев не остался равнодушным, настолько шоу оказалось стильным, чувственным инновационным, захватывающим.

Дикое танго, фото Андрея Пафенова, ПФ

- Мы второй раз в России, и нас поражает теплота, с которой нас принимают. На самом деле мы стремимся приобщить публику не только к танго, но к аргентинской культуре в целом, - улыбается Херман Корнехо, которого в мире называют Королем танго. - Мы хотели выйти за рамки этого стиля и показать нечто большее. Поэтому в спектакле есть место и фольклору, и року, и танго, и милонге, и даже народному танцу маламбо. Это сочетание демонстрирует наш национальный характер. Мы хотели показать историю танго - изначально мужского танца, появившегося в портовых районах, где жил не самый приличный народ. Его танцевали мужчины, соперничая из-за девушек. Мы хотели перевести эту историю в современность, спустя более 100 лет.

- Наш спектакль словно печь, в которой переплавляются различные стили. Но они всегда находятся во вселенной танго. Вы услышите музыку разных поколений: и традиционное танго, и известные рок- и поп-композиции, в которые мы добавили немного ингредиентов от танго. Херман позволяет погружаться на разные музыкальные глубины для того, чтобы экспериментировать и импровизировать. Мы всегда находимся в поиске нового звучания, - добавил музыкант проекта Лучано Басси.

А у стен замка Ольденбургских вечером 4 июня квинтет Астора Пьяццоллы играл музыку композитора, осовременившего танго и внесшего в него элементы джаза.

- Композитор сплавил танго и джаз, совершив революцию в музыке. И нам так приятно, что в России любят творчество Пьяццоллы, и очень хорошо к нам относятся. Для нас танго – родной язык, мы росли на этой музыке, пропитываясь эмоциями и атмосферой танго, - отметил музыкальный руководитель квинтета Хулиан Ват. – Сегодня мы играем не очень известные произведения Пьяццоллы, которые обнаружили, когда исследовали его творчество, чтобы сделать их более слушаемыми. Но и без хитов не обойдемся.

Танго у стен замка Ольденбургских Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Изюминка ансамбля – инструмент бандонеон – этакий мини-аккордеон, хотя инструмент изначально был создан как заменитель органа в религиозных службах.

Коллектив играет около 60 произведений Пьяццоллы, написанных для квинтетов. Воронежцы услышали 12.