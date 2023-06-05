Александр Гусев: «Необходимо активизировать работу по выдаче сертификатов на приобретение жилья детям-сиротам»

Фото: Правительство Воронежской области

Губернатор Александр Гусев распорядился активнее работать с семьями детей-сирот, которые имеют право на получение жилищного сертификата. Соответствующее поручение глава региона дал подчиненным 5 июня в ходе еженедельного оперативного совещания.

В 2023 году на сертификаты для приобретения жилья сиротам из бюджета выделили почти 1,28 миллиарда рублей, а на 2024 год запланировано еще 1,3 миллиарда рублей. Большая часть этих денег – средства региональные. Для детей-сирот приобретаются квартиры средней площадью 37 квадратных метров, а также им выдаются сертификаты на приобретение жилья в собственность.

Губернатор Александр Гусев отметил активизацию работы в этом направлении. За первые 5 месяцев этого года уровень обеспечения детей-сирот жилыми помещениями составил 75% от уровня по итогам 2022 года. За 2022-2023 годы заключены государственные контракты на приобретение 765 квартир для детей-сирот.

Глава региона отдельно остановился на выдаче сертификатов для покупки жилья. В этом году их получили уже 42 человека. Документ дает право приобретения жилья, как на первичном, так и на вторичном рынке, в том числе и покупку частного дома. При этом обладатель сертификата вправе добавить дополнительные собственные или заемные средства, а также материнский капитал. Средний номинал сертификата составляет 3,2 миллиона рублей, а средняя общая площадь приобретенного жилья — 52 квадратных метра.

Изменения в региональном законе расширят категории детей-сирот, которые могут воспользоваться жилищным сертификатом. Теперь такое право будут иметь и дети-сироты, которые снимают жилье по договорам соцнайма или являются собственниками жилья, площадь которого на одного человека менее учетной нормы. Сертификат выдадут и тем, чье жилое помещение признают непригодным для проживания. Проект постановления о внесении изменений в Порядок предоставления детям-сиротам сертификатов уже подготовлен.