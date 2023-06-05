«Безопасное лето»: Росводоканал провел праздник для воронежских детей

Фото: пресс-служба ООО «РВК-Воронеж»

В субботу, 3 июня, в ТРК Сити-парк «Град» собрались 150 детей работников водоканала, а также приглашенных гостей - воспитанников центра реабилитации «Парус надежды» и областной благотворительной общественной организации «Общие дети».

Безопасность - одна из основных корпоративных ценностей организации. В игровой форме ребята изучили правила поведения в чрезвычайных ситуациях. Для младшей группы был организован поход в Воронежский океанариум, а дети постарше поучаствовали в музыкальной программе, развлекательных квестах и покатались на аттракционах. Все ребята получили специальные памятки, как провести лето безопасно.

«Добровольческие и благотворительные инициативы, связанные с детьми – важная часть работы нашего предприятия. Мы организуем мероприятия и по безопасности, и по экологическому просвещению. Например, на «Уроках чистой воды» в школах наши волонтеры рассказывают, как беречь воду – один из главных ресурсов планеты. Поддержку оказываем и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации: сотрудники предприятия регулярно навещают ребят из Панинского социально-реабилитационного центра. Одна из важнейших задач - не только материальная поддержка благотворительных и общественных организаций, но и помощь в воспитание базовых социальных навыков детей», - отметил генеральный директор «РВК-Воронеж» Олег Николаенко.

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