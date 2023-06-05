ДСК отмечен наградой «Зодчество ВРН» за строительство Хирургического корпуса онкодиспансера

Фото: Константин Толоконников

2 июня 2023 года состоялось подведение итогов смотра-конкурса, церемония награждения победителей и выставка проектов. Мероприятия прошли в рамках архитектурного форума «Зодчество ВРН» в городе Воронеже в парке «Орленок».

Основной темой, которую обсуждали в этом году участники форума, стали социальные пространства. На конкурс, проводимый в рамках «Зодчество ВРН», принимались также только объекты общественного назначения: образовательные, медицинские, культурные.

Победителем в номинации «Лучший реализованный проект медицинского учреждения» стал Хирургический корпус для БУЗ ВО "Воронежский областной клинический онкологический диспансер в г. Воронеж», возведенный АО "СЗ "Домостроительный комбинат" на улице Вайцеховского по проекту АО ПИ "Гипрокоммундортранс".

Этот медицинский центр имеет все основания считаться знаковым не только для Воронежа, но и всего Черноземья. По некоторым направлениям он стал уникальным для всей страны. На площади 35 тыс. кв. м размещено 12 клинических отделений и 7 диагностических подразделений. Здесь предусмотрен оперблок на 14 залов с двумя интегрированными «умными» операционными, возможностью видео- и аудиотрансляции, распределением помещений на абсолютно чистые, условно чистые и рабочие потоки. Кроме, того есть реанимационный блок на 17 коек с боксовыми палатами, анестезиологическое отделение с самостоятельной манипуляционной для осуществления постановки устройств центрального венозного доступа.

Здесь установлено оборудование для новых физических факторов лечения – фотодинамической терапии, плазменных и ультразвуковых потоков, электрохимического лизиса, радиочастотной аблации. Здесь будет работать Центр реабилитации и восстановительного лечения онкобольных. Первый в Воронежской области.

Кроме того, в новом корпусе онкоцентра разместились конференц-зал на 220 мест с возможностью приема и передачи медицинской информации в ведущие федеральные онкоцентры и проведения телеконсультаций, помещения кафедр ВГУ и ВГМУ для обучения студентов и клинических ординаторов.

Напомним, что строители ДСК приступили к возведению объекта в марте 2020 года. Строительство проходило в условиях пандемии и экономических санкций. Но, несмотря на все трудности, объект был сдан досрочно. Открытие запланировано на начало июля 2023 года.

– Строительство столь высокотехнологичного здания в условиях плотной застройки исторической части Воронежа стало возможным благодаря слаженной работе всей команды: проектировщиков, работников Домостроительного комбината, подрядчиков, которых мы привлекали, наших партнеров, поставлявших медицинское оборудование. Выражаю всем искреннюю благодарность за эту работу! – отметил генеральный директор ДСК Андрей Соболев.

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