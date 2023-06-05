Игорь Артамонов: К такому спортивному празднику невозможно не присоединиться

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

Липецкий полумарафон прошёл в областном центре в пятый раз. Всего в забеге на разные дистанции приняли участие около 4 тысяч человек. Это рекордное количество за всю историю стартов. В Липецк приехали атлеты из 181 города 33 регионов России. Самому младшему бегуну исполнился один год, самому старшему – 82. Всех участников поприветствовал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

«С каждым годом география Липецкого полумарафона расширяется. Кто-то сегодня пробежит 5 километров, кто-то 10, кто-то – 21, а кто-то просто пришел погулять с детьми, чтобы насладиться атмосферой спортивного праздника. Всем участникам – легких ног и личных рекордов», – сказал Игорь Артамонов.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

После приветственного слова губернатор вышел на старт вместе с остальными участниками полумарафона. Он пробежал дистанцию в 5 км. «К такому спортивному празднику невозможно не присоединиться. Настроение очень позитивное. Бегущие, волонтеры, зрители – все друг друга поддерживают, спортивная атмосфера заряжает», – отметил Игорь Артамонов.

Всего было 12 забегов. Самими первыми – в 7:30 утра стартовали те, кто решили преодолеть 42,2 км (перенос марафона с осени 2022 года). Далее бежали дети, взрослые и выпускники – 1, 6 км. Общий старт со всей страной в рамках «Забег.рф» состоялся в 9.00 – для дистанций в 10 и 21км. Также атлеты преодолели 5 км. Завершился полумарафон стартами для детей от 4 до 8 лет и карнавальным забегом. В полумарафоне участвовали липчане с особенностями здоровья. Для них организовали «Забег безграничных возможностей».

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

В этом году организаторы изменили трассы. Старт и финиш были на Зелёном острове, а сам маршрут проходил по Набережной. Все участники получили медали юбилейного полумарафона, фирменные футболки и подарки от партнеров. Атмосферу спортивного праздника по традиции создавал ведущий Дмитрий Губерниев. Он отметил хорошую организацию Липецкого полумарафона, который с каждым годом привлекает всё больше участников.