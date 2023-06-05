В Нововоронежском политехническом институте прошел конкурс профессионального мастерства

Ключевую роль в конкурсном жюри, куда также вошли представители вуза и Нововоронежского филиала АО «Атомэнергоремонт», играл начальник участка электрического цеха НВ АЭС Александр Зимин. Участники продемонстрировали уровень знаний теоретических и практических основ технологии электромонтажных работ из раздела программы «Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций».

«Для ребят участие в таких соревнованиях - отличная возможность реализовать свой личностный потенциал. Очень важно стимулировать дальнейшее развитие лучших по уровню профессиональных знаний и практических навыков студентов в компетенции «Электромонтаж». Потому что после завершения учебы они вольются в трудовой коллектив Нововоронежской АЭС. Таким образом повышается качество подготовки молодых кадров для атомной отрасли, а также формируется базис для дальнейшего участия в отраслевом конкурсе AtomSkills, региональных чемпионатах професссионального мастерства различного уровня», - отметил заместитель директора по управлению персоналом НВ АЭС Олег Уразов.

Победителями конкурса профессионального мастерства НВПИ, посвященного 65-летию главного образовательного учреждения Нововоронежа, по специальности «Электрические станции, сети и системы» среди студентов 3-го курса признаны:

1. Данила Носачев.

2. Даниил Харламов.

3. Никита Бец.

«Выражаю благодарность НВ АЭС за поддержку наших инициатив. Подобный конкурс позволяет отойти от обыденного процесса обучения. Студент может проверить свои способности, задействовать творческий потенциал. Чтобы стать профессионалом высокого уровня, который востребован на рынке труда атомной отрасли, необходимо постоянное совершенствование. А здесь органично соединяются студент, со своим багажом знаний, и практик, который на основе накопленного опыта и статуса может дать ценный совет. К тому же здоровая конкуренция является двигателем личностного прогресса. Для мальчишек важно проявить свои лидерские качества, испытать удовлетворение от того, что вытащил из себя все, что мог», – уверена руководитель Нововоронежского политехнического института Елена Булатова.

Мероприятие в очередной раз показало высокий уровень партнерских отношений между Нововоронежской АЭС и вузом. Наставничество, практико-ориентированный подход, раскрытие творческого потенциала студентов - являются основой взаимовыгодного сотрудничества. НВПИ повышает качество подготовки молодых специалистов, а лучших из них НВ АЭС приглашает к себе на работу.

В России успешно используется комплекс мер, позволяющих студентам и молодым специалистам стать частью профессионального сообщества. Формируются условия для развития диалога практиков и действующих экспертов с инициативными учащимися и закрепления наиболее эффективных практик. Практики конкурсов профессионального мастерства, целевого привлечения молодых специалистов в компании на стажировки, наставничество, вовлечение в образовательный процесс практикующих специалистов – примеры инструментов, доказавших свою эффективность. Для повышения продуктивности такой работы постоянно совершенствуется законодательная база.