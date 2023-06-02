На Нововоронежской АЭС прошли стажировку специалисты Госатомнадзора Республики Беларусь

.

Нововоронежская АЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоатом») организовала стажировку представителей Департамента по ядерной и радиационной безопасности Госатомнадзора Республики Беларусь по теме «Практика осуществления контрольно-надзорных мероприятий по вопросам обращения с радиоактивными отходами на этапе эксплуатации АЭС».

«Укрепление традиционно дружеских экономических связей с государствами СНГ является важным условием развития российской экономики. Взаимодействие с Республикой Беларусь в атомной отрасли является хорошим примером конструктивного партнерства. На протяжении недели работники НВ АЭС делились с белорусскими коллегами Госатомнадзора накопленным опытом. Заинтересованный профессиональный диалог позволил вывести обсуждение проблем на более высокий качественный уровень. Такое сотрудничество необходимо продолжать», - выразил уверенность директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров.

Стажировку курировали представители Донского филиала Ростехнадзора. Атомщики из Беларуси во время общения со специалистами химического и реакторного цехов, ЦОРО и отдела радиационной безопасности обсудили нюансы обращения с радиоактивными отходами, организации проверок и контрольно-надзорных мероприятий. Был проведен анализ данных основных нарушений и недостатков при обращении с твердыми, жидкими и газообразными радиоактивными отходами. Гости познакомились с основами законодательства РФ в данной сфере, посетили энергоблок № 6 и хранилище твердых радиоактивных отходов ХТРО-10000 НВ АЭС.

«Очень полезная стажировка, прекрасно организованная. Впечатлили масштабы Нововоронежской АЭС, наша станция более компактная. Удалось получить развернутые ответы на накопившиеся вопросы с учетом опыта российских атомщиков. Основной акцент сделали на обсуждении проблем обращения с радиоактивными отходами, контроля и надзора на всех этапах обращения с ними. Надо отдать должное высокому уровню компетенции и большому опыту специалистов НВ АЭС, у них есть чему поучиться. Благодарим за то, что все охотно делились информацией. Узнали много интересных и полезных моментов, которые хочется применить у себя», - сказала специалист Госатомнадзора Белорусской АЭС Валерия Дмитриева.

Проведенные мероприятия еще раз показали, что атомную отрасль объединяет корпоративный дух. Специалисты Госатомнадзора Беларуси получили ценный опыт, причем профессиональное общение с атомщиками в России будет продолжено. Имеется масса правовых нюансов, которые при эксплуатации АЭС необходимо обсуждать, анализировать и грамотно учитывать.

Тесная промышленная интеграция с Республикой Беларусь стала достойным ответом правительства России на такие глобальные вызовы, как дефицит энергоресурсов, бедность, изменения климата. Обмен знаниями, подготовка молодых специалистов, работа по созданию общих правил на энергетическом рынке должны проводиться и далее на системной и выверенной основе. Владение самыми передовыми технологиями использования атомной энергии в мирных целях позволит уверенно решать проблему энергетического перехода.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС