От экономии до здоровья: что жителям Воронежа нужно обязательно сделать в июне

Настало время мечтать и составлять планы на июнь. Мы подготовили несколько важных дел и событий, которые помогут сделать начало лета интересным, полезным и не очень расточительным.

НАЧАТЬ ЭКОНОМИТЬ

Разумная экономить на повседневных расходах - очень ценная и полезная привычка. С одной стороны, не нужно жестко себя ограничивать и во всем отказывать, с другой - к концу месяца на карточке или в кошельке остается денег больше, чем обычно. Простой пример: многие жители Воронежа каждый день пользуются общественным транспортом, расплачиваясь за проезд наличными или картой. Но можно оплачивать поездки смартфоном с привязанной картой "Мир", тогда проезд обходится пассажирам на 7 рублей дешевле. Возможность ездить со скидкой в автобусах и троллейбусах Воронежа, оборудованных терминалами для приема бесконтактных банковских карт, появилась у горожан с 1 марта 2023 года. За два месяца- март и апрель - экономия пассажиров общественного транспорта составила почти 20 млн рублей.

В июне экономить тоже можно: ездить в городском общественном транспорте с выгодой можно до 30 июня 2023 года. Чтобы воспользоваться предложением от российской платежной системы, карту "Мир" предварительно нужно загрузить в смартфон на базе Android через один из мобильных платежных сервисов - Mir Pay или Samsung Pay. При этом смартфон должен поддерживать функцию NFC, она есть практически в любом современном телефоне.

ПРИКОСНУТЬСЯ К ПРЕКРАСНОМУ

Весь июнь в Воронеже будут проходить бесплатные концерты в Кольцовском сквере. Проводит их Воронежская филармония в рамках проекта "Лето в Кольцовском сквере". Всего состоится 11 концертов разных жанров, посетить которые смогут бесплатно все желающие, независимо от возраста. Выступления запланированы на каждую пятницу и субботу. Кроме этого, 12 июня состоится концерт Губернаторского эстрадно-духового оркестра, посвященный празднованию Дню России. А 22 июня, в День памяти и скорби, пройдет концерт мужского хора Art’o’dox. Важный момент: летом выступать артисты будут под открытым небом, поэтому, если в день концерта погода испортится, его могут отменить.

ЗАНЯТЬСЯ ЗДОРОВЬЕМ

Департамент здравоохранения Воронежской области назвал основные факторы риска для развития хронических заболеваний у жителей региона. Так, каждый пятый житель Воронежской области страдает избыточной массой тела, неправильно питается и мало двигается. Такие выводы сделаны на основании данных по диспансеризации в Воронеже и области за первые четыре месяца 2023 года. Так что пора начинать заботиться о своем здоровье и лето для этого - самое подходящее время. Можно больше ходить, ездить на велосипеде, начать заниматься спортом (делать это можно на свежем воздухе), есть больше овощей, фруктов и зелени. За месяц вполне реально сформировать себе привычку быть активным и ввести в свою жизнь спорт на регулярной основе. Но ставить перед собой глобальные цели - похудеть за несколько недель - точно не нужно, для организма это будет не польза, а стресс.