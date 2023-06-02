Выходные в Воронеже: танцы на песке, венок на воде, пионы в саду

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

КОНЦЕРТ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

Со 2 июня в Воронеже стартует ежегодный проект «Лето в Кольцовском сквере». Закрывшая сезон филармония подарит горожанам 11 бесплатных концертов под открытым небом. Программы проекта отличаются жанровым разнообразием, рассчитаны на публику всех возрастов. Бесплатные концерты в старейшем зеленом уголке Воронежа пользуются неизменным успехом у горожан.

Выступления будут проходить в июне еженедельно по пятницам и субботам. Первый концерт пройдет 2 июня - воронежцы услышат мужской хор ART’o’dox. Начало в 17.00, вход свободный, 0+.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ПЛАТОНОВФЕСТ

2 июня в Воронеже стартует XII Платоновский фестиваль. Дирекция форума искусств составила насыщенную программу. Откроется Платоновфест бесплатными мероприятиями. В 16.00 в зале на Кирова, 8, стартует выставка «Коррозия» - "персоналка" Евгения Кравцова, которая покажет работы художника 2018-2022 годов. «Коррозия» выросла из серии, в которых мастер рефлексирует об ушедшей эпохе. 12+

А вечером в парке "Алые паруса" пройдет два представления хореографа и исполнителя из Турции - Зии Азази. Он выступает в России впервые! В 18.00 хореограф представит в парке 25-минутный спектакль "Дервиш.Движение". Зия Азази в течение многих лет занимается кружением, одним из основных танцев суфизма, интерпретируя его с помощью различных хореографических практик. Созданное им направление Зия Азази назвал Dervish In Progress. 6+

А в 21.00 Зия Азази покажет в парке "Алые паруса" 25-минутную постановку «Догорающее пламя». Спектакль посвящен кризису, связанному с осознанием человеком конечности его жизни. Вращение, по мысли Зии Азази, – это основа существования. В нем художник реализует себя, борется за выживание и ищет смыслы. Кружась будто в водовороте, порой он повторяет пройденное, а иногда переходит на новый уровень, завершая старое. 6+

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

3 июня в музее имени Крамского откроется еще две выставки. Центральным событием визуальной программы Платоновфеста станет выставка творчества выдающегося живописца, авангардиста и классика отечественного искусства ХХ века, одного из лидеров «Бубнового валета» - Роберта Фалька. Воронежцам покажут около 50 работ – живопись и графику - из Русского музея, Третьяковской галереи, музея «Новый Иерусалим», Курской картинной галереи, Тульского музейного объединения. 12+

А на втором этаже музея также откроется выставка работ известного художника-авангардиста, новатора в области живописи, скульптуры, книжного, плакатного, кино- и театрального дизайна Александра Родченко. В экспозицию войдут 58 серебряно-желатиновых отпечатков из двух портфолио музейной серии, выпущенных тиражом 35 экземпляров в 1994-1997 годах, собранных под руководством дочери художника Варвары Родченко, внука Родченко и ведущего исследователя его творчества Александра Лаврентьева. Выставка представит работы Родченко разных лет, начиная с первых фотографических опытов 1920-х до конца 1930-х годов. 12+

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

4 июня Платоновфест покажет в театре оперы и балета танцевальное шоу Хермана Корнехо «Дикое танго» – будоражащее чувства и воображение аргентинским колоритом, художественными инновациями, красочными костюмами, харизмой исполнителей и акробатикой, бросающей вызов гравитации. 12+

А вечером 4 июня в парке дворца Ольденбургских сыграет квинтет Астора Пьяццоллы (Аргентина). 12+

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ФОЛЬКЛОРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

3 и 4 июня в Воронежской области пройдет фестиваль традиционной славянской культуры «На Троицу», в этом году - в 24-й раз. В Новой Усмани соберутся мастера народных промыслов, артисты-фольклористы и флористы.

3 июня с 12.00 на набережной «Березки» развернется флористический марафон «Усмань цветущая». Здесь пройдет выставка крупноформатных цветочных композиций, ярмарка саженцев, профессиональный конкурс ведущих флористов, мастер-класс по топиарному искусству, конкурс цветочных шляпок и колясок.

В 18.00 в «Березках» откроется фольклорный фестиваль «На Троицу» выступлением оркестра народных инструментов Воронежского института искусств на понтонной сцене на Усманке.

4 июня территории парка развернутся подворья сельских поселений, в 11.30 состоится троицкое шествие, большой хоровод, обряд спуска на воду троицкого венка. Затем участники фестиваля из Воронежа, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Волгограда, Белгорода, Луганской Народной Республики представят на открытой сцене свои творческие номера. Пройдет дегустация каш по старинным рецептам. Умельцы проведут мастер-классы. 0+

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ФЕСТИВАЛЬ ПИОНОВ

Ботанический сад имени Козо-Полянского устроит в начале лета первый фестиваль пионов. Смотр "Воронежские пионы" пройдет 3 и 4 июня. В нем примут участие более 20 воронежских пионоводов - коллекционеров и селекционеров.

Пока профессиональное жюри будет определять победителей среди пионоводов, горожане смогут посмотреть выставку редчайших сортов пионов, послушать лекции об истории отечественной и зарубежной селекции, а также узнают секреты агротехники пионов от специалистов и пофотографируются в красивых локациях с божественными цветами. 0+

АРХИТЕКТУРНЫЙ ФОРУМ

2 июня в обновленном парке «Орленок» стартует архитектурный форум «Зодчество ВРН».

В рамках форума традиционно пройдет всероссийский смотр-конкурс проектов, посвященный, объектам социальной направленности. В нем примет участие 41 проект из 13 городов: Воронежа, Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Уфы, Краснодара, Пензы, Ульяновска, Анапы, Белгорода, Липецка, Гжели и поселка Гвардейский (Крым). Кроме того, воронежцам представят ряд знаковых проектов, имеющих важное стратегическое значение в развитии региона. Участники «Зодчество ВРН» смогут увидеть экспозиции, посвященные ключевым объектам социальной инфраструктуры, благоустройства - например, проект обновления ул. Карла Маркса, эскизный проект Набережной Авиастроителей, проект-победитель конкурса на создание ландшафтного парка в Костенках.

В программе более 15 деловых, просветительских и образовательных мероприятий с участием более 50 спикеров. В нескольких парковых локациях будут организованы фотовыставки, экспозиции детского архитектурного творчества. Запланированы мастер-классы для детей и взрослых, благотворительная ярмарка «Станция добра». Гостям предложат сварить «Литературное варенье», принять участие в создании лэнд-арт-объекта.

Стартует форум в 10.00, вход свободный. 12+